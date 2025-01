À Châteaulin, la maison de la presse a changé de propriétaire ; c'est désormais une Société coopérative d'intérêt collectif (Scic) qui dirige La maison qui pousse ! La crémaillère a lieu le 21 septembre 2024 et est ouverte au public.

Tout s'est passé le 28 septembre 2024 : la Maison de la presse de Châteaulin a cessé d'exister et la Scic - Société coopérative d'intérêt collectif - est devenue officiellement propriétaire de Maison qui pousse (l'activité et les murs). Plus de 180 sociétaires soutiennent cette aventure en ayant acheté une ou plusieurs parts de la Scic et d'autres en s'impliquant fortement au sein des commissions finance, communication, etc.

Frédéric Vasseur, l'ancien "patron" de la Maison de la presse est à présent salarié de la Maison qui pousse avec ses deux anciens employés devenus ses collègues. Le changement se fait donc en douceur. Les célèbres vitrines serviront de support pour raconter l'aventure. On découvrira aussi une nouvelle gamme de papeterie réalisée par une autre coopérative.

La crémaillère de la Maison qui pousse le 21 septembre 2024

Tout le monde est invité à la crémaillère de la Maison qui pousse samedi 21 septembre 2024 dès 10h avec une dédicace de Vincent Tielemans en amont de la sortie de son roman Flingué aux éditions Vibrations et ensuite plein d’animations jusqu’à l’inauguration officielle à 17h. Vous découvrirez les prochains rendez-vous et événements culturels de ce lieu chaleureux sur la page Facebook de la Maison qui pousse.

Informations pratiques

Si vous êtes intéressé par le projet, vous pouvez toujours devenir sociétaire de la Scic et participer à la vie de la librairie - maison de la presse : lamaisonquipousse@mailo.com