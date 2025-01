À Châteaulin, l'ancienne maison de la presse est désormais la propriété d'une Société coopérative d'intérêt collectif (Scic) : la Maison qui pousse est aussi une librairie et un tiers-lieu. Et comme la radio est sociétaire-partenaire, on vous propose une première émission trimestrielle en direct sur place.

Depuis le 29 septembre 2024 : la Maison de la presse de Châteaulin est devenue Maison qui pousse. Une Scic - Société coopérative d'intérêt collectif - est propriétaire de l'activité et des murs et plus de 190 sociétaires ont pris une ou des parts de la Scic. Certaines coopératrices et coopérateurs participent aussi à la gouvernance de l'entreprise et à l'animation de ce qui est aussi une librairie et un tiers-lieu. Des commissions sont chargées de la communication, de l'animation-culture, du commerce, de la gestion et des finances ; le comité de pilotage regroupe 7 membres de ces commissions pour la coordination globale du projet.

Marie-Hélène, désormais retraitée très active

Marie-Hélène Manis, qui travaillait dans la boutique depuis 9 ans, vient de prendre sa retraite. Une nouvelle recrue, libraire de formation, arrivera prochainement. Marie-Hélène nous raconte ces années très épanouissantes, pendant lesquelles elle a apprécié les échanges avec les lectrices, lecteurs et toutes les personnes qui passaient dans la librairie. Elle a transformé ce vécu en vitrine qu'on peut voir en cette fin d'année. Formée aux beaux-arts, elle reste coopératrice et envisage de proposer des ateliers calligraphie avec Anne-Marie L'Haridon.

La fonction employeur demande beaucoup de temps et de mise en place administrative aux pilotes. Cependant, les sociétaires ont aussi à cœur d'organiser des événements et des actions pour l'animation de la boutique.

Cercle de lecture et livres d'occasion

La commission animation a lancé un cercle de lecture auquel tout le monde peut participer pour partager ses coups de cœur quels qu'ils soient. La prochaine rencontre aura lieu le 19 janvier 2025. Depuis quelques jours, on peut aussi s'attarder devant le rayon des livres d'occasion ; on peut donner des livres (en état neuf, romans, essais ou BD uniquement) un samedi après-midi sur deux (prochaine le 7 décembre 2024). La revente (à 40% du prix neuf environ) permettra d'arrondir les recettes de la Maison qui pousse.

D'autres projets sont encore en réflexion : une assistance aux démarches administratives, dans des créneaux complémentaires avec ceux proposés par le CCAS ou Polysonnance, un atelier d'écriture, également.

Les partenaires et alliés de la Maison qui pousse sont multiples — de Run ar Puns à la recyclerie Ty Lien, en passant par l'écolieu L'île aux vents de Ploeven, la Scic bistrot épicerie du Tréhou les Orties, ou la Scop Énergie réfléchie — et cela débouchera sans doute sur des collaborations fructueuses.

Les rendez-vous de décembre 2024 à la Maison qui pousse

La compagnie de marionnettes de Dinéault, La p'tite semelle, viendra en voisine le 7 décembre 2024 à 10 h ; dans la boutique, elle proposera une lecture animée tirée d'un de ses spectacles "la maison du bout du monde", avec ses marionnettes : il sera question de temps qui passe et on pourra interagir avec la compagnie après la séance.

Le 14 décembre 2024 après-midi, la Maison qui pousse accueille comme l'an dernier une "install party" avec les acteurs de l'informatique libre en Finistère (Linux Quimper et Ordinateurs libres de l'Arrée) : on peut amener son ordinateur, même vieillissant, pour se faire aider à installer le système d'exploitation libre Linux.

Informations pratiques

À partir du 1er décembre 2024, la Maison qui pousse ouvre à 8h30 (au lieu de 8h).

Si vous êtes intéressé par le projet, vous pouvez toujours devenir sociétaire de la Scic et participer à la vie de la librairie/maison de la presse/tiers lieu : lamaisonquipousse@mailo.com