Troisième émission en direct de La maison qui pousse de Chateaulin pour les nouvelles d'été ; partenaire de la librairie-maison de la presse, sociétaire de la Société coopérative d'intérêt collectif (Scic) Locus Solus, la maison d'édition est invitée. On évoque aussi Splann ! le média breton d'investigation qui fête ses 5 ans le 28 juin 2025 avec la librairie et le Run Ar Puñs.

L'été approche et la Maison qui pousse de Châteaulin nous reçoit pour la dernière fois de la saison.

Au programme de cette émission, de la lecture !

La maison d'édition de Châteaulin, Locus Solus est sociétaire de la Scic - Société coopérative d'intérêt collectif - et c'est bien logique puisque la librairie distribue ses ouvrages : BD, livres d'histoire, beaux livres sur le patrimoine maritime sont les plus prisés localement. Sandrine Pondaven la cofondatrice de Locus Solus vient nous parler de l'économie du livre, de l'édition et des succès châteaulinois.

La Maison qui pousse est elle-même sociétaire d'une autre librairie qui est également une Scic et a bien soutenu sa collègue de Châteaulin : la Grange aux livres d'Augan. Laquelle est partenaire de nos confrères et consœurs de Timbre FM avec qui elle réalise une émission littéraire Tiens, voilà du bouquin !

Un anniversaire pour le média d'enquêtes en Bretagne Splann ! le 28 juin à Run Ar Puñs

Splann !, le média d’enquête bretonnes indépendant qui est né en 2020 fête son anniversaire en partenariat avec la Maison qui Pousse et Run Ar Puñs, au Run, le samedi 28 juin 2025 à partir de 14h.

Au programme, l'après-midi (prix libre à partir de 5 €, pour l'après-midi et la soirée), 4 tables rondes sur les thèmes suivants :

14h : L’enquête au féminin : Ines léraud, Morgan Large, Nathalie Barbe...

15h : Enquêter localement sur l’extrême droite : Chloé Richard (Politis) ; Manon Boquen (Streetpress) ; Thibault Dumas (Médiacités)*

16h : Splann ! : 5 ans d’investigation et d’impacts en Bretagne : Faustine Sternberg (cofondateurices) Pierre-Yves Beaudouin; Caroline Trouillet ; Kristen Falch'on

17h : Le collectif, ...une réponse au désordre social (titre à confirmer) : avec Splann !, la Maison qui Pousse, Run Ar Puñs, la SCOP Energie réfléchie (partenaire la Maison qui Pousse)...

* toute l'après-midi : jeux en bois et village des indépendants, stand MQP, stand splann, peut-être Lisbeth, radio parleur, une ou deux radios locales du réseau corlab, locus solus, éditions du commun, édition du coin de la rue

* le soir, fest-noz et concert avec achat possible des billets sur place à 8 € pour ceux qui n'ont pas pris de place pour l'après-midi, suivant la jauge

* En prime, une vitrine Splann ! à la Maison qui Pousse du 21 au 28 juin 2025 et une dédicace d'Inès Léraud le 28 juin 2025 matin à la Maison qui Pousse

Les vitrines expressives de la Maison qui pousse

La maison qui pousse, c'est en effet aussi un magasin avec des vitrines qui sont des espaces d’expression et en ce moment elles sont confiées aux bons soins de contributeurices au financement participatif :

* du 31 mai au 7 juin 2025 : François de Beaulieu (avec séance dédicace le 7 juin 2025 de 10h à 12h)

* du 5 au 12 juillet 2025 : Bénédicte Morizur (dessinatrice par ailleurs)

* du 19 au 26 juillet 2025 : Marie-Josèphe Horchani (thème "autrices tunisiennes) avec rencontre de Nadia Ghrab, autrice de "Dépassements"

-La boutique compte un rayon livres d'occasion (récents et en très bon état, mais à un tiers du prix du neuf) : la prochaine collecte de dons de livres est prévue le samedi 7 juin 2025 de 14:30 à 15:30 à la librairie.

- autres dates à retenir :

* le 21 juin 2025 de 12h à 13h, la Maison qui Pousse fête l'été : repas partagé et décoration + opération "livres d'occasion à 1€"

* 16 novembre 2025 : Salon du livre de Châteaulin

Si vous êtes intéressé par le projet, vous pouvez toujours devenir sociétaire de la Scic et participer à la vie de la librairie/maison de la presse/tiers lieu ; vous pouvez aussi simplement participer au cercle de lecture qui se réunit une fois toutes les 6 à 8 semaines pour un partage de conseils : lamaisonquipousse@mailo.com