À Châteaulin, la Société coopérative d'intérêt collectif (Scic) La maison qui pousse vit sa nouvelle vie de librairie, maison de la presse et tiers-lieu. Avec des partenaires et sociétaires, ainsi qu'une nouvelle salariée de choc, notre 2e émission trimestrielle en direct sur place se révèle pleine d'énergie !

Le site internet de la Maison qui pousse

La page Facebook de la Maison qui pousse.

Puisque la Maison qui pousse de Châteaulin est une Scic — Société coopérative d'intérêt collectif — des structures peuvent aussi en devenir sociétaires (en plus des personnes). C'est le cas de l'association qui porte Transistoc'h et c'est aussi le choix de la Scop (Société coopérative ouvrière de production) Énergie réfléchie, que nous recevons dans la première partie d'émission. Denis Le Goff et Marc Mazéas ont laissé derrière eux plusieurs années de travail dans une grande multinationale du secteur automobile, dont les propriétaires — des actionnaires — sont invisibles et prennent des décisions à leur seul profit, sans que les employés puissent interférer, dialoguer ou influer.

La Scop Énergie réfléchie : se réapproprier son travail et lui donner du sens

Profitant d'un Plan de sauvegarde de l'emploi, les deux hommes ont suivi une formation (électricité et chauffage) et ont donc créé leur Scop pour avoir une véritable prise sur leur entreprise : ils décident à part entière, sont en même temps gérants et salariés (avec un troisième associé) et l'entreprise ne peut pas être rachetée. Elle sera transmise à d'autres sociétaires ou disparaîtra. Le statut de Scop suppose aussi qu'une partie importante des bénéfices revienne à l'entreprise elle-même, à son maintien et son développement. C'est une façon de se réapproprier son travail, d'en faire un outil au service de tous les humains qui la composent.

En outre, Énergie réfléchie est une entreprise de chauffage. Mais qui voit plus loin que le simple remplacement d'une chaudière par une autre... Denis et Marc n'installent que du solaire, thermique ou photovoltaïque, couplé au bois. Des énergies véritablement renouvelables, mais qui ont leurs limites. Et l'idée d'Énergie réfléchie est bel et bien d'amener la clientèle à se poser la question de son rapport à l'énergie : quelle consommation pour quels usages ? Afin de prendre conscience que l'ensemble de la population française consomme chaque année en pétrole le contenu d'une piscine qui mesurerait 25 m de large, 2,5 m de profondeur et 1100 km de longueur ! Ce pétrole — comme le gaz — est une énergie fossile qui contribue à l'effet de serre et à la pollution de l'air, et qui nous rend dépendants de pays pas toujours recommandables. Avant de changer sa chaudière, il faudrait se poser la question de l'isolation de sa maison, de la température intérieure qu'on supporte ou de l'équipement électrique qu'on choisit.

Gaëtane, nouvelle salariée heureuse

Dans la boutique de la Maison qui pousse, c'est Gaëtane Bourdon qui a été recrutée pour remplacer Marie-Hélène Manis après son départ à la retraite. Venue de l'Est de la France, cette jeune femme est d'abord une amoureuse des livres. Elle a travaillé dans l'édition, différentes bibliothèques et en librairie. Ses compétences de libraire sont primordiales pour l'équipe de la Maison qui pousse. Il se trouve cependant qu'elle partage fortement les valeurs de la coopérative, qu'elle voit tous les intérêts de ce collectif dynamique et elle se sent très bien depuis qu'elle a commencé (début janvier). En outre, elle a aussi beaucoup d'énergie à offrir ; sans doute parce qu'elle a traversé la France, les États-Unis et l'Europe du Nord à vélo, sans assistance électrique !

Livres d'occasion, cercle de lecture et portes ouvertes le 22 mars 2025

La commission animation poursuit ses travaux et développe ses projets. Le rayon des livres d'occasion va s'ouvrir davantage ; il proposera toujours des livres récents, en excellent état, romans, essais ou BD uniquement, mais tout le monde pourra en proposer, plus seulement les sociétaires de la coopérative. Les livres sont revendus au tiers de leur prix, au profit de la Maison qui pousse.

Le cercle de lecture est, lui aussi, ouvert à toutes et tous. Il suffit d'avoir envie de partager ses coups de cœur de lecture, quels qu'ils soient, ou de souhaiter en recevoir. La prochaine rencontre aura lieu le 29 mars 2025 à 14 h 30 à la Maison qui pousse.

Une Assemblée générale a lieu le 16 mars 2025 à Run Ar Puñs. Ce sera l'occasion de revenir sur le premier exercice clos, d'accueillir de nouvelles coopératrices ou nouveaux coopérateurs et de parler des projets futurs.

Le 22 mars 2025, toute la journée, c'est porte ouverte à la Maison qui pousse avec un atelier guirlandes et des ateliers d'écriture pour adultes et enfants, avec Elisabeth Le Borgne, le tout rythmé par des sessions d'ukulélé.

Devenez, vous aussi, sociétaire de la Maison qui pousse

Si vous êtes intéressé par le projet, vous pouvez toujours devenir sociétaire de la Scic et participer à la vie de la librairie/maison de la presse/tiers lieu : lamaisonquipousse@mailo.com