Parce qu'un autre commerce est possible, la maison de la presse de Châteaulin est en cours de reprise par les personnes qui la fréquentent : plus d'une centaine de coopératrices et coopérateurs ont acheté des parts de la Scic. Reste à trouver des fonds pour racheter le stock de livres, magazines et articles... un financement participatif est lancé pour la Maison qui pousse, jusqu'à la fin octobre 2023.

Le site internet de la Maison qui pousse La page Facebook de la Maison qui pousse

Le financement participatif sur Kengo

Pour transmettre sa maison de la presse-librairie de Châteaulin, Frédéric Vasseur a souhaité lancer un mouvement collectif, une véritable aventure même ! L'idée est bien que ce soient les usagères et usagers qui reprennent le fonds de commerce et les murs et fassent vivre le lieu.

La Société coopérative d'intérêt collectif (Scic) a été lancée en avril, l'Assemblée générale constitutive a eu lieu le 25 juin 2023 et 129 personnes ou structures ont acheté 202 parts sociales (à 100 euros l'une). Chaque sociétaire dispose d'une voix lors des votes décisionnaires, quel que soit le nombre de parts sociales qu'il ou elle détient. La présidente a été désignée par une élection sans candidat, c'est Youna le Sommer qui est aussi associée des Coopérative d'activités et d'emploi du Finistère CAE29, autre Scic. Meriam Horchani, administratrice, témoigne elle aussi de l'intérêt de cette aventure humaine.

Un financement participatif sur Kengo pour lancer la collecte d'argent

Le budget global de la reprise (bâtiments et stock de livres et magazines) est d'environ 300 000 euros. Il faut donc procéder par étapes. Avant d'aller démarcher les banques ou de solliciter les subventions des collectivités locales, les coopératrices et coopérateurs de la Maison qui pousse ont lancé un financement participatif sur la plateforme Kengo. Plus l'opération permettra de récolter d'argent, plus ce sera facile de convaincre d'autres financeurs. L'objectif est d'atteindre 90 000 euros pour le rachat du stock et le fonds de commerce. Ensuite, il faudra trouver 80 000 euros pour le fonds de roulement. La question de l'achat du bâtiment viendra ensuite...pour assurer l'avenir de la maison de la presse librairie de Châteaulin.

Des animations culturelles en automne à la maison de la presse et hors les murs

Pendant ce temps, on s'active dans les commissions de la Scic : gestion et finances, communication, et animations. Plusieurs rendez-vous sont proposés pour faire connaître le financement participatif pendant tout le mois d'octobre, à la Maison qui pousse ou hors les murs :

Le 8 octobre 2023 : conférence gesticulée de Franck Lepage et Anthony Pouliquen Vous sentez-vous cultivé ? à Run Ar Puns à 15h

Le 15 octobre 2023 : concert de l'ensemble de cordes Valentine & co à 17h

Le 21 octobre 2023 : rencontre dédicace avec Caroline Troin autour de son livre Tête de paille de 9h30 à 12h30

Le 26 octobre 2023 : rencontre avec l'artiste peintre et dessinateur Brucéro

Le 29 octobre 2023 : balade contée par Isabelle De Col-Richard ; départ à 15h depuis le quai Cosmao à Châteaulin

Le 4 novembre 2023 : rencontre dédicace avec Samuel Lewis auteur de La vie simple (présentation projetée à l'étage sur inscription) de 9h30 à 12h30

Le 12 novembre 2023 : concert d'Yves Quenaon qui chante Pierre Perret à 17h

Le 19 novembre 2023 : conte par Christelle Pimenta et Arthur Maréchal à 17h

Le 25 novembre 2023 : dédicace animée par Maele Vincensini sur L'extraordinaire histoire de la villa Alice, de 9h30 à 12h