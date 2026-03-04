Le printemps des poètes 2026 sera rythmé à Brest grâce à la Maison poésie qui propose trois rendez-vous en danse et en mots les 14, 21 et 28 mars 2026.

Le site internet de la Maison poésie Brest

La Maison poésie Brest a vu le jour en 2025. Cette association se donne pour objectif à long terme de créer un lieu dédié à la poésie. En attendant, elle s'active dans des lieux partenaires pour faire vivre l'art des mots, avec le souhait spécifique de mêler les arts poétiques à d'autres formes d'expression et de création.

Justement, en ce Printemps des poètes 2026, la Maison poésie Brest joue sur le thème national de la liberté et se tourne vers la liberté du mouvement. C'est la danse qui s'alliera à la poésie dans les trois rendez-vous proposés par l'association :

Les deux premiers rendez-vous ont lieu à domicile : avec la Compagnie Lucane chez Aëla Labbe à 19h le 14 mars 2026, avec la compagnie de l'UBO menée par Vincent Boulc'h dans la Maison rose de Casiopée le 21 mars 2026 à 18.

Le 28 mars 2026, la Maison poésie Brest investit le lieu culturel La piscine pour une performance de Pascal Kruprka et Charles-Éric Charrier à 20h30 ; on peut réserver en ligne ici.

L'association valorise aussi bien les poètes classiques que les plumes contemporaines, y compris locales.

La Maison poésie Brest ne s'arrêtera pas au Printemps des poètes, elle propose d'autres rendez-vous en avril :