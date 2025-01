Après son assemblée générale annuelle, la Maison de l'agriculture biologique du Finistère organise une soirée concert-BD autour des algues vertes suivie d'un débat sur les liens entre agriculture et qualité de l'eau le 22 mai 2024 à Briec.

La bande dessinée Algues vertes, l’histoire interdite réalisée à partir de l'enquête de la journaliste Inès Léraud avec les dessins de Pierre Van Hove servira de support au concert du groupe de rock noise Mnemotechnic & Poing en format duo, auquel vous pourrez assister le mercredi 22 mai à 20h à l’Arthémuse à Briec.

Le concert-BD sera suivi d’un débat avec Nicolas Legendre, journaliste et auteur du livre Silence dans les champs, et Arnaud Clugery porte-parole d’Eau & Rivières de Bretagne. En effet, les pratiques agricoles utilisées en Agriculture Biologique apportent des réponses à la préservation de la qualité des eaux, en

permettant de supprimer bon nombre de polluants à leur source :

• Pas d'utilisation d'engrais chimiques ni de pesticides de synthèse ;

• Fertilisation azotée modérée ;

• Rotations longues et diversifiées, où les cultures qui stockent l'azote dans le sol sont

introduites dans les rotations ;

• Développement des surfaces enherbées et des couverts végétaux, entraînant un moindre

lessivage du sol en hiver (que sur un sol qui serait laissé nu)

• Élevage extensif...

En 2017, l’Atlas des pesticides a examiné le bien-fondé économique de l’utilisation d’engrais azotés et de pesticides via une approche coûts/bénéfices.

Il conclut que les différents coûts attribuables aux engrais et produits phytosanitaires en France (dépenses publiques de dépollution de l’eau, soin des maladies du travail engendrées par les pesticides, et soutien public financier au secteur) sont deux fois plus élevés que les bénéfices réalisés directement par l’industrie chimique.

Coup de pouce aux fermes bio du Finistère après la tempête Ciaran

Ce concert est organisé en solidarité aux fermes d'agriculture biologique sinistrées par la tempête Ciaran, dont certaines sont encore en difficulté car aucun dispositif d’aide ne correspond à leur situation. Les recettes de la buvette leur seront adressées.

La Maison de l’Agriculture Biologique du Finistère organise ce concert-BD dans le cadre de son Assemblée Générale qui démarrera à 17h.



Lieu : L’Arthémuse à Briec

Inscriptions via le lien https://tinyurl.com/BDConcertAlguesVertes