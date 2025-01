Mais pourquoi tant de haine ?

Les statistiques sont limpides : ces dernières années, la France connaît une augmentation importante des agressions contre les élus, ainsi que de nombreux autres phénomènes de violences politiques. Les maires, en première ligne, sont les principales victimes, à tel point qu’il devient compliqué de trouver des candidats dans de nombreux villages, et qu’on assiste à une hausse importante des démissions d’élus en place parfois depuis des années.

Il suffit d’observer les récentes manifestations de rue, et leur répression, pour constater l’étonnante participation active aux dégradations de personnes peu politisées, voire pas du tout, on l’a vu au moment de la crise des Gilets jaunes, ou lors des protestations contre la réforme des retraites. Le langage politique lui-même traduit une dérive problématique pour la démocratie, celle-ci se nourrit de débat, pas d’anathèmes cherchant à cantonner l’autre dans un rôle d’ennemi et non d’adversaire.

Quelles sont les causes de cette fièvre ? Comment expliquer cette intensification alarmante des violences, et qu’en est-il chez nos voisins proches, Italie, Allemagne, Royaume-Uni ? Luc Rouban, directeur de recherche au CNRS, nous livre les résultats de ses enquêtes exhaustives sur le sujet, une analyse fine de notre société et des failles de notre démocratie (accompagnée de nombreux graphiques) qui trace un panorama complet des différentes responsabilités politiques et sociales. Ses résultats, parfois très surprenants, apportent un véritable éclairage et permette d’esquisser quelques solutions afin de revenir à un peu plus de paix civile.

Le Livre

https://editionsdelaube.fr/catalogue_de_livres/les-racines-sociales-de-la-violence-politique/

LES RACINES SOCIALES DE LA VIOLENCE POLITIQUE – Luc Rouban – Éditions de l’aube – collection Monde en cours

L’auteur

LUC ROUBAN est directeur de recherches au CNRS et travaille au CEVIPOF depuis 1996 et à Sciences Po depuis 1987. Ses recherches portent principalement sur les transformations du secteur public en Europe et plus particulièrement sur les mutations de la fonction publique et la réforme de l’État.