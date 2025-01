L'extraordinaire histoire de la Villa Alice est un livre paru aux éditions Locus Solus. Mais c'est bien davantage pour son autrice Maële Vincensini et sa famille, l'histoire d'une passion pour une maison de Cast, sa propriétaire Alice et toute sa famille... Une véritable quête qui fait revivre des pans de l'histoire de gens ordinaires du Finistère.

Retrouvez le livre L'extraordinaire histoire de la Villa Alice de Maële Vincensini sur le site internet de Locus Solus

Rencontre avec un lieu...

L'histoire de la famille Vincensini pourrait sembler ordinaire, voire emblématique de la période du Covid 19 : celle d'une famille de la région parisienne qui passe le confinement dans le Finistère et se met en tête d'y vivre. Il faut donc chercher une maison. Un jour, cette maison se présente, dans le bourg de Cast. Elle semble abandonnée, comme figée dans le temps mais elle "appelle" déjà la famille Vincensini. L'opiniâtreté de Maële, Renaud et leurs filles va les conduire jusqu'à la propriétaire qui est très âgée mais encore en vie. Alice a alors 97 ans et elle vit à Brest.

...et une femme

C'est aussi donc l'histoire d'une rencontre, avec cette vieille dame qui vit seule, et même dans la solitude. La famille Vincensini va faire en sorte qu'elle soit moins seule et qu'elle soit aidée. Quelque temps plus tard, elle est placée sous tutelle mais elle avait donné son accord pour vendre la maison, celle de ses parents, avec deux pentys familiaux... Après deux ans d'attente, la famille Vincensini peut donc acheter la maison des années 1930 et ses dépendances bien plus anciennes. Mais les nouveaux habitants achètent aussi tout ce qu'il y a dedans, et ils commencent à ranger ...

Une émouvante traversée du XXe siècle, en Finistère et ailleurs

C'est alors que commence une autre histoire, celle qui va devenir le livre : la rencontre entre deux époques, une quête d'histoire, une recherche passionnée pleine d'empathie, de curiosité mais aussi de respect et d'émotion. C'est comme si les Vincensini faisaient revivre peu à peu ces familles finistériennes les Glaz, les Page... et d'autres encore. Des destins croisés, des mariages, des destins brisés, des morts à la guerre, des ascensions sociales, des joies et des peines, des bons souvenirs et des frustrations, des centres d'intérêt, des talents et des ratés, tout cela prend vie à travers des photos, des lettres, des cartes postales, des documents administratifs, des carnets et cahiers d'école, des objets et des meubles. Grâce à ce fil que tire la famille Vincensini, on traverse presque tout le XXe siècle qui s'incarne peu à peu dans des personnages Monsieur Page, Anne, Anne-Marie, Hervé et Marguerite. On s'émeut et on s'étonne, en particulier de cette femme Alice. Jamais mariée parce que son seul amour avait été tué par les Allemands pendant la Seconde guerre mondiale, institutrice qui rêvait d'être physicienne, voyageuse en solitaire, lectrice du Canard enchaîné, pratiquante de yoga... on pourrait dire qu'Alice était une "femme moderne", en tout cas non conformiste. Elle s'est éteinte en septembre 2023, peu avant la sortie de ce livre qui la fait revivre, elle, ses ancêtres et le lieu où ils ont vécu. Une histoire extraordinaire, celle des gens ordinaires.