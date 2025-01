Maël Sicot : portrait d'un athlète polyvalent

Dans l'univers de l'athlétisme breton, Maël Sicot se distingue par sa polyvalence et son engagement passionné. Entre records sur route, succès en cross-country et préparation rigoureuse pour les compétitions à venir, plongée dans le parcours d'un athlète breton.

Sur les traces de l'excellence

Dans un univers où la polyvalence est la clé, Maël Sicot se démarque par son engagement et sa réussite dans une multitude de disciplines sportives. Du 1 500 mètres au marathon, en passant par le cross-country et le duathlon, cet athlète breton de 30 ans a su tracer son chemin vers l'excellence avec détermination et passion. Licencié au Stade Brestois Athlétisme, il incarne l'esprit de compétition et le dépassement de soi. Il est actuellement à la recherche de sponsors !

La quête de l'équilibre

Au-delà des performances sur la piste et sur la route, Maël Sicot jongle habilement entre sa carrière professionnelle et sa passion pour le sport. Il trouve l'équilibre entre ses engagements professionnels et son entraînement rigoureux. Entre séances d'entraînement, récupération et préparation mentale, il s'efforce de concilier les exigences de la vie quotidienne avec les défis sportifs qui se dressent devant lui. Pour l'instant sans sponsors

