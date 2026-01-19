Mademoiselle Martine a fait de son album musical de 16 titres "Le temps du Féminin" une exposition de tableaux à écouter. "Le temps au féminin" est à découvrir au Novomax à Quimper jusqu'au 17 mars 2026.

Depuis les textes plutôt engagés de son album “Le temps du féminin“, Mademoiselle Martine est passée à une vision plus esthétique sur les murs du Novomax de Quimper où on peut voir son exposition "Le temps au féminin" jusqu'au 17 mars 2026.

La chanteuse et musicienne a fait appel à la graphiste Viviane Roch qui a retravaillé les illustrations de Chantal Caraman qui accompagnent l’album.

Les extraits de textes des seize titres, soigneusement sélectionnés, entrent en résonance avec les visuels.

Le QR code intégré dans chaque création renvoie vers la musique de l’œuvre, permettant tout au long de l’exposition, une immersion complète dans l’univers de l’artiste.