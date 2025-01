Les élèves de l'école Cornec à Quimerc'h rencontrent Madelyn Ann

Les élèves de CM1-CM2 de l’école de Quimerc’h ont interviewé Madeline, la chanteuse du groupe breton Madelyn Ann, pour leur dernier podcast de l'année.

Le groupe, qui mélange pop et rock, chante principalement en breton. Madelyn Ann a parlé de son parcours, de son choix de chanter en breton et des défis de la création musicale. Elle a répondu à des questions sur le trac, l'apprentissage du breton et les étapes de création d'une chanson.