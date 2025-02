Macbeth - Que fait la nuit?

Le 5 novembre 2024 avait lieu au Théâtre de Cornouaille la première de la pièce Macbeth de Shakespeare, adaptée et mise en scène par David Gauchard, d'après une traduction d'André Markowicz.

Dès la fin du mois d'octobre et après plus de deux ans de recherche sur la pièce, le metteur en scène David Gauchard et son équipe se sont installés en résidence création au Théâtre Cornouaille afin de donner vie à la célèbre pièce écossaise. A cette occasion, les voix d'André Markowicz, de David Gauchard et des échos du spectacle en cours de filage ont traversé nos micros. De ces rencontres, de ces écoutes sont nés deux documentaires : un Ribines de 24 minutes et une version longue, de 54 minutes, offrant davantage d'espace aux moments de répétition et aux propos de David Gauchard.

Macbeth tue le sommeil

Macbeth, c'est l'histoire de ce général qui, rentrant victorieux d'une bataille contre l'armée norvégienne, son ami Banquo à ses côtés, apprend de trois sorcières qu'il sera roi un jour et que Banquo sera lui, père d’une lignée de souverains.

À la suite de ces révélations, encouragés par elle et comme pour les accomplir, Macbeth et son épouse assassineront en secret Duncan, le roi d'Écosse et usurperont le trône.

De ce crime qui en entraînera d'autres, les deux époux ne se relèveront pas.

Parmi les grandes thématiques qu'embrasse la pièce, on rencontre les poisons de la grande violence et de la trahison, le chaos qui en naît et salit tout, la peur qui obsède et rend fou. La vanité de nos vies aussi, de toute vie, mais peut-être plus encore de celles faites d'ambitions aveugles, de passions incendiaires, d'actes terribles.

Faire entendre la langue de Shakespeare

David Gauchard à fait le choix d'une mise en scène sobre et élégante centrée sur le couple Macbeth, couple fusionnel, couple sans enfant et dévoré par l'ambition.

On entre dans la pièce par le rythme du tambour qui appelle celui de la langue. Les mots de Shakespeare sont mis en beauté par le traducteur André Markowicz, seul traducteur français à respecter la métrique du vers shakespearien, le pentamètre iambique.

La langue donc. Sa poésie et son rythme. Nous sommes invité.e.s à en suivre jusqu'au bout le fil tendu, porté.e.s par le phrasé, le souffle des acteur.rice.s, enveloppé.e.s et saisi.e.s par la musique et par les chants.

Le temps de la représentation, nous sommes, acteur.rice.s et spectateur.rice.s, pris dans un beat, un rythme, qui devient commun.

Écrire ensemble

David Gauchard, comme à son habitude, a orchestré le travail d'une équipe pluridisciplinaire aux horizons et talents multiples.

L'équipe du spectacle :

Traduction : André Markowicz - Textes additionnels « Les Sonnets » de William Shakespeare, traduction d’André Markowicz et Françoise Morvan (Editions Mesures)

Adaptation et mise en scène : David Gauchard

Assistanat à la direction d’acteur·rices : Emmanuelle Hiron

Comédiens : ARM, Marina Keltchewsky, Vanessa Liautey, Vincent Mourlon, Sophie Richelieu et François Robin

Voix : Philippe Labonne, Barthélémy Pollien et Joshua Renault

Musique : ARM et François Robin

Scénographie : David Gauchard & Fabien Teigné

Régie plateau et régie générale : Olivier Borde

Création et régie lumière : Didier Martin

Création et régie vidéo : Alexandre Machefel

Création et régie son : Mikael Plunian

Costumes : Emmanuelle Thomas

Visuel : © Dan Ramaën – Gildas Raffanel – Benjamin Le Bellec

Plus d'informations sur le spectacle Macbeth et les dates de représentations sur le site internet de la Compagnie l'Unijambiste et le site internet du Théâtre de Cornouaille