La chorégraphe Fiona Houez et Guillaume Hallier, danseur et sauveteur en mer, présentent M'aider, un spectacle qui immerge le corps dans les tourments de la mer, au secours des personnes qui tentent de traverser pour une vie meilleure. Avec la création sonore d'Anouk Edmont.

Photo de couverture :

Le site internet de Cad plateforme la compagnie associée à Fiona Houez

Il y a trois niveaux d'alerte quand on est en difficulté en mer : le dernier, celui de la détresse, se traduit par le message "Mayday" prononcé trois fois. C'est un mot anglais qui vient du français : m'aider. C'est là tout le sens du titre du spectacle en cours de création : M'aider, signé Fiona Houez danseuse et chorégraphe, Anouk Edmont, réalisatrice sonore et Guillaume Hallier, danseur sur ce spectacle et surtout marin sauveteur pour l'association SOS Méditerranée. Guillaume a participé à plusieurs missions (2019/2023) à bord du navire Ocean viking où il pilotait un semi-rigide et intervenait pour secourir les personnes en danger critique lors de leur traversée entre l'Afrique et l'Europe.

Le sauvetage en mer à travers le corps et l'immersion sonore

Membre de la compagnie Cad plateforme comme danseuse, Fiona Houez est devenue également chorégraphe et s'est déjà intéressée à la situation des personnes exilées dans une précédente œuvre, Asmara, qui transformait déjà le vécu des camps de réfugiés de Paris en gestes et en mouvements.

Dans M'aider, c'est donc le sauvetage en mer des exilés en détresse qui est chorégraphié, à partir du témoignage de Guillaume et des rushes enregistrés du documentaire Save our souls de Jean-Baptiste Bonnet. Le tout est mis en son par Anouk Edmont qui mixe les paroles et les bruits de la navigation avec la musique des frères Galperine, Russo-ukrainiens qui composent surtout pour le cinéma.

Résidences de création en cours, première le 10 octobre 2025

Plusieurs résidences ont eu lieu, au théâtre du Mac Orlan, puis au collège Sainte-Marie à Guilers où les artistes ont pu sensibiliser les élèves à leur art et à la situation des personnes qui traversent la Méditerranée. Une sortie de résidence a déjà été présentée et permis de tester avec succès le concept auprès du public. D'autres résidences auront lieu à La Grande Boutique à Langonnet, à l'Avel Dro à Plozévet et au Mac Orlan à Brest où aura lieu la première du spectacle, le 10 octobre 2025, à l'occasion du festival Contre-temps.

L'équipe de M'aider mène aussi des actions culturelles, comme récemment au collège de Guilers : séances d'écoute, échanges autour de la notion de "sauvetage", discussions sur l'expérience de Guillaume Hallier.

Extrait sonore : Evgueni Galperine, This Town Will Burn Before Dawn