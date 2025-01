En presqu'île de Crozon et Aulne maritime, l'association Veille en presqu'île se donne pour mission de prévenir, réduire et soigner les violences, notamment intrafamiliales mais aussi en milieu professionnel ou scolaire.

Contacter l'association par mail : veille.enpresquile@gmail.com

Les violences sont de plus en plus dénoncées, ce qui suppose qu'elles sont de moins en moins acceptées et c'est une bonne chose, mais cette libération de la parole laisse aussi entrevoir l'ampleur de la tâche : violences faites aux femmes, au sein du couple ou en dehors, violences envers les enfants (dont l'inceste), harcèlement sexuel ou moral au travail ou à l'école...

Un dispositif d'alerte et d'écoute pour détecter les violences

L'association Veille en presqu'île est née après les confinements de la pandémie de Covid 19, face au constat qu'en la matière les besoins étaient encore grands, même en Communauté de communes de presqu'île de Crozon et de l'Aulne maritime où plusieurs associations œuvrent déjà dans le champ psycho-social (Ulamir, la Soupape, la Balise). Les fondatrices de Veille en presqu'île (psychologues et art-thérapeute) se sont donné pour mission de promouvoir la santé, l'intégrité physique et psychique, la sécurité des personnes adultes et adolescentes ou des enfants qui ont le sentiment de subir des violences morales ou physiques. Dans un premier temps, c'est une écoute qui est proposée. On contacte l'association par mail et elle vous propose un échange téléphonique puis une rencontre individuelle (le lieu est dévoilé à la seule personne concernée) sur le territoire de la CCPCAM mais aussi à Dinéault et Saint-Nic.

Parallèlement, Veille en presqu'île tisse un réseau de partenaires qui peuvent donner l'alerte : autres associations, tiers-lieu Ty Buhez de l'hôpital de Crozon, professionnelles et professionnels de santé... Elle participe d'ailleurs à la Communauté professionnelle territoriale de santé (CPTS) du territoire.

Diffuser l'information sur les violences pour mieux prévenir et réagir

L'idée de l'association est aussi de développer la connaissance et la culture de réaction à ces violences qui peuvent prendre des formes sournoises. Il faut que les victimes puissent s'identifier comme telles, ou leurs proches. Il faut ensuite savoir réagir, trouver à qui s'adresser ; c'est donc aussi une question de diffusion de l'information. Veille en presqu'île participera d'ailleurs à la semaine Femme(s) du collectif N'ouzon ket en mars 2024.

A terme, l'association souhaite aussi développer la prévention par des ateliers de sensibilisation auprès du public scolaire.

Enfin, les personnes victimes de violences pourront bientôt se retrouver au sein de groupes de paroles.

Pour mettre en place ces nouvelles actions, l'association Veille en presqu'île cherche des financements et tous les dons sont aussi bienvenus.