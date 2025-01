La ville de Châteaulin rejoint les Lundis de la santé de Brest. Un lundi par mois, on pourra suivre ces visioconférences médicales au centre social Polysonnance. Cela permettra aux Châteaulinois et châteaulinoises de s'informer sur toutes sortes de sujets, de la psychiatrie au cancer colorectal en passant par la ménopause, l'alcool pendant la grossesse, le travail quand on est malade, ou encore le don d'organe.

Comment se passent ces soirs de conférences sur la santé ?

Ces conférences et temps de débats sont enregistrés à Brest et diffusés en visioconférence directement dans le centre Polysonnance de Châteaulin. Lors de ces soirées, le public pourra poser des questions et échanger avec le professionnel de santé invité par l’intermédiaire d’un animateur qui transmettra des questions écrites. Les conférences ont un nombre de places limitées, pour s’inscrire il faut contacter le CCAS (Centre communal d’action sociale) de Châteaulin par téléphone.

Quel est l’objectif des Lundis de la santé ?

Les questions que nous nous posons sur notre santé ou celle de nos proches n’ont pas toujours des réponses simples et accessibles à toutes et tous. La commune de Châteaulin et le CCAS, l’UBO (Université de Bretagne Occidentale) en partenariat avec le Centre hospitalier régional universitaire de Brest ont mis en place ces conférences pour échanger de façon simple et directe avec les professionnels. Suite à ces temps d'échange, le centre social Polysonnance pourra éventuellement rediriger les personnes qui ont besoin d’aide, sans toutefois proposer des rendez-vous personnalisés avec un médecin.

Suivre les Lundis de la santé à Châteaulin en pratique :

Il y a 5 séances prévues par semestre, elles ont lieu le lundi soir à des dates précises de 18h30 à 20h à Polysonnance à (cf planning ci-dessous) . Pour vous inscrire il faut contacter le CCAS au 02 98 86 59 25, vous retrouverez toutes les informations sur le site internet de Brest métropole

Conférences prévues en 2024 :

• 29 janvier : « Troubles psychiatriques : l’importance d’un repérage précoce »

• 19 février : « Grossesse et désir d’alcool, comment gérer ensemble ? »

• 25 mars : « Dépister le cancer colorectal : un enjeu de santé publique »

• 08 avril : « Santé et maintien dans l’emploi »

• 25 mai : « Le don d’organes, de tissus et de moelle osseuse »

• 24 juin : « Ménopause : vers un nouvel équilibre intime »