Biologiste de la mer Lucien Laubier, la vie dans les grands fonds vient de paraître chez Locus Solus. L'auteur, Gilles Chatry, a fondé le service archives et patrimoine intellectuel de l'Ifremer. Au travers de ce portrait, il revient sur l'histoire de l'océanographie française.

Gilles Chatry a créé le service archives et patrimoine intellectuel de l'Ifremer. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages dont Biologiste de la mer Lucien Laubier, la vie dans les grands fonds édité par Locus Solus, un livre réalisé à partir des archives que lui avait confiées Lucien Laubier et un entretien de deux heures.

Lucien Laubier se destinait à la philosophie comme son père. Sa curiosité naturaliste, développée dans l'enfance sur les rivages normands dont il ramenait des animaux aquatiques, l'a finalement orienté vers la biologie marine. Les coraux et les polychètes (vers marins) ont été les sujets de ses thèses ; il a aussi développé l'aquaculture française (il a popularisé le mot).

Depuis l'estran de son adolescence, Lucien Laubier est progressivement descendu vers les grands fonds. De son service militaire dans la marine à sa carrière dans les instituts de l'océanographie française, il a plongé de fait une quinzaine de fois dans divers submersibles. L'exploration scientifique des fonds marins lui doit d'ailleurs beaucoup (développement des bathyscaphes), tout comme l'Ifremer aujourd'hui et la biologie marine, incontournable composante de l'océanologie (les sciences de l'océan).

En poste au CNEXO à Brest (devenu Ifremer par la suite) de 1969 à 1979, Lucien Laubier y fonde le COB (Centre océanologique de Bretagne) ; il a donc ajouté une dimension clairement scientifique à ce qui était d'abord un organisme à vocation économique en appui aux industries, notamment à l'Institut français du pétrole. La dominante scientifique était d'ailleurs orientée vers les géosciences et c'est à Lucien Laubier qu'on doit d'avoir accru l'importance de la biologie marine dans les explorations du CNEXO. La découverte des sources hydrothermales sous-marines à la fin des années 1970 a beaucoup compté.

Lucien Laubier était un meneur de campagnes scientifiques et aussi un meneur d'hommes, apprécié pour ses qualités d'écoute. Charismatique et bon vulgarisateur, il était également très apprécié des journalistes. Disparu en 2008, il reste une grande figure de l'océanographie et de l'océanologie à Brest et en France.

