Lucas Bossebœuf vient de soutenir sa thèse à l'UBO sur l'histoire écologique de la rade de Brest depuis le XVIIIe siècle. Il nous raconte le fruit de ses recherches dans cette série de chroniques.

Le site internet du projet participatif Historade

Réécoutez notre émission de 2024 sur le projet Historade

De 2022 à 2024, Lucas Bossebœuf a donc effectué une thèse sur l'histoire environnementale de la rade de Brest depuis le 18ᵉ siècle. Un volet de sa recherche a d'ailleurs été participatif, faisant appel à la population locale et à ses documents personnels ou témoignages : on peut retrouver ce travail sur le site internet du projet participatif Historade.

Voici donc le format radio de ce travail, une série de chroniques de quelques minutes à écouter une fois par semaine, le mercredi en début de Lem.

Ci-dessous, les chroniques qui racontent ces recherches

Épisode 1: Comment en est-on arrivés là ?