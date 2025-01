Au Low-tech lab de Brest on peut apprendre à fabriquer des objets utiles avec le moins de matériaux et d'énergie possible. L'association propose aussi des ateliers de sensibilisation dans les écoles et toute une réflexion philosophique sur la conception et la consommation des objets.

Le site internet du Low-tech lab de Brest

La page Facebook du Low-tech lab de Brest

Les low-tech lab sont des lieux où on fabrique des objets utiles, simples avec le moins de moyens et d’énergie possible, en phase avec l'esprit "low-tech"qui signifie littéralement basse technologie mais qui est en fait un mouvement bien plus vaste.

Le low-tech lab de Concarneau a été pionnier à l’échelle de la France, son équipe a expérimenté un voilier low-tech et même une mini maison low tech il y a quelques années.

Fabriquer ou tester des objets économes en énergie et ressources

Le Low-tech lab de Brest est installé dans un hangar du 13 rue Maupertuis, aux côtés des Coursiers brestois qui assurent des livraisons à vélo, en quête de sobriété énergétique aussi. L'association du Low-tech lab de Brest n'a pas de salarié mais Martin Amice l’un des animateurs et fondateur de l’association est bien présent pour assurer des permanences et recevoir le public.

Sur des établis faits maison avec des matériaux de récupération, on peut voir un déshydrateur solaire à fruits et légumes, un four solaire, un tonneau de bokashi pour faire fermenter ses déchets, un rocket stove (petit poêle de masse)...

On peut fabriquer au low-tech lab des objets bien utiles et dont le fonctionnement est éprouvé, avec des plans en open source, accessibles à toutes et tous, notamment sur le wiki du Low-tech lab de Brest. On peut également tester des prototypes, améliorer des objets existants, etc. C'est le côté labo, expérimental du lieu.

Élargir la réflexion sur la conception des objets et nos habitudes de consommation et de vie

Mais le rôle de l'association ne s'arrête pas à la récupération de matériaux et au bricolage. Martin Amice et ses complices fabriquent aussi des outils pédagogiques, notamment pour les ateliers de sensibilisation qu'ils animent dans les écoles ou autres structures. Une "centrale électro-musculaire" avec un vélo qui permet de produire de l'électricité à la force des mollets peut ainsi faire comprendre très concrètement la puissance énergétique nécessaire au fonctionnement de notre quotidien ; puissance qui dépend largement des énergies fossiles. L'équipe du low-tech lab peut donc aussi initier les enfants ou les adultes à d'autres sources d'énergie, comme le soleil.

Pour l'équipe d'animation, composée largement d'ingénieurs, il s'agit aussi de lutter contre la dissonance cognitive, autrement dit l'écart entre ce que nous vivons, ce que nous faisons et ce que nous souhaiterions vivre pour être en accord avec nos valeurs. Pour des ingénieurs, réfléchir aux usages, aux besoins et à la conception des objets du quotidien ou de l'industrie est une sorte de remède à la mélancolie. D'autant plus qu'il s'agit de partager des savoirs, des compétences et des idées.