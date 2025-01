Du 7 au 11 février 2024, le festival de la radio et de l'écoute Longueur d'ondes à Brest vit sa 20e édition. 154 propositions devraient ravir les fans de l'audio : émissions en direct, émissions spectacles, conférences, installations sonores, débats...

Le site internet du festival Longueur d'ondes

Depuis l'année au cours de laquelle 4 amis fans de radio ont lancé le premier festival en 2003, les ondes ont bien coulé sous les antennes ... l'association Longueur d'ondes compte désormais plusieurs salariés (même si les bénévoles sont toujours indispensables au déroulement du festival), la webradio Oufipo est née (en 2010), les ateliers radio se sont multipliés et les formations pour adultes aussi.

154 propositions à suivre au festival 2024

Le festival de la radio et de l'écoute lui aussi a pris de l'ampleur. Il reste fidèle à sa tonalité première, avec un prisme Radio France - et même France culture - saillant, mais il se diversifie aussi. Les radios associatives ont trouvé leur place dans le festival, d'autres encore y créent l'événement comme cette année Skyrock dont l'animateur Fred Musa enregistrera une émission spéciale dédiée au rap brestois. Les artistes sonores investissent aussi toujours les interstices de l'événement ou ses soirées festives. Bref, 20 ans après sa naissance, Longueur d'ondes est bel et bien le festival de toutes les écoutes.

Parmi les 154 propositions de l'édition 2024, toujours des "Grands invités" (personnalités de la radio) mais aussi la galaxie des studios de podcast et les autres acteurs de la production sonore : l'Ina (Institut national de l'audiovisuel), la Société civile des auteurs multimédia (Scam) et une myriade de productrices et producteurs indépendants, documentaristes, journalistes et autres audionaturalistes.

Retour de Longueur d'ondes au Quartz

Après deux ans de travaux, le Quartz redevient le quartier général du festival Longueur d'ondes même s'il y aura aussi des événements aux Capucins, au Mac Orlan ou à la Carène.

Parmi les thèmes qui ressortent cette année : le Portugal, l'écologie, les territoires en crise ...

Les étudiants en beaux-arts et en son rivaliseront de créativité sonore mercredi, la création professionnelle aura son temps fort le jeudi, et le programme s'élargit encore le vendredi, samedi et dimanche.

Pour éviter les déceptions liées à la forte fréquentation du festival, une billetterie "à la séance" est en ligne et il est recommandé de réserver à l'avance.