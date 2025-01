Le 10 janvier 2020 la loi anti gaspillage pour une économie circulaire (loi Agec) a été votée et impose aux collectivités la mise en place de projets concrets pour favoriser le tri à la source des déchets alimentaires. Cette loi s’applique à partir du 1er janvier 2024 et la commune de Landerneau se prépare à normaliser le compost individuel et collectif ! Le Symeed a pris cet exemple d’action locale pour présenter sa politique au niveau départemental.

C’est une loi qui contraint les collectivités, pas la population

Il n’y aura pas d’obligation de compostage à partir du 1er janvier 2024, mais plutôt une obligation pour les collectivités de proposer un accès facile au tri des déchets et plus particulièrement des biodéchets, ceux-ci représentant 38% des déchets ménagers en France ; leur compostage permettrait une réduction conséquente du coût de traitement des ordures ménagères. Pour motiver les plus perplexes, une campagne de communication (cf image ci-dessus) va être lancée dans toute la Bretagne, pour informer sur l’utilité écologique et économique de l'utilisation d'un bac à compostage.

Quelles sont les applications concrètes de cette loi à Landerneau ?

La commune de Landerneau, avec l’aide du SYMEED29 (Syndicat mixte pour la gestion durable des déchets) mettra en place des bacs à compost individuels et collectifs au cours de l’année 2024. Ce projet se traduit par l’installation de plus de 85 bacs dans l'agglomération, ces bacs seront régulièrement entretenus et aérés par Christophe Morvan, chargé de mission biodéchets, récemment formé en tant que guide composteur. Son travail de guide composteur permet de pérenniser l'utilisation du compost dans le temps, d'équilibrer la matière organique (matières sèches, aération, matières carbonées,etc ) et de communiquer avec les habitants qui auraient des questions sur ce sujet.

Où trouver un bac à compostage ?

Les habitants peuvent obtenir un bac à compost à moindre coût car les collectivités subventionnent à hauteur de 50% le prix d’achat du composteur !

Pour toutes informations n’hésitez pas à consulter le site du SYMEED29 ou à contacter la maison des services publics de Landerneau.