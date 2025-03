Logavel énergie s'apprête à produire une énergie éolienne, donc renouvelable et abordable à Pont-de-Buis-lès-Quimerc'h. Une centaine de foyers alentours (dans un rayon de 10 km) pourront bénéficier de cette électricité locale. Les inscriptions sont ouvertes.

Le site internet de Logavel énergie

C'est un enfant du pays, de Rosnoën qui a décidé d'implanter sur un terrain familial à Quimerc'h une éolienne. De hauteur modeste mais performante, elle produira de l'énergie en 2026. Le porteur de projet, Yvan Le Queffelec envisage un tarif très compétitif et qui surtout ne dépendra pas des fluctuations des marchés internationaux de l'énergie. Seuls les frais d'entretien de l'éolienne seront inclus dans l'évolution du prix.

Consommer local, ça peut donc concerner aussi l'électricité

Les foyers clients de cette éolienne recevront donc une double facture ; celle de leur fournisseur principal et celle de leur fournisseur local Logavel énergie, au prorata de la consommation. Il ne s'agit pas d'un investissement, on n'a aucun engagement financier et on peut renoncer à ce fournisseur à tout moment. L'inscription demandée par Logavel énergie (avec cependant une adhésion à l'association adossée) est due au nombre de places limité : une centaine de foyers. Une cinquantaine se sont déjà inscrits.

La prochaine réunion d'information est prévue le 17 avril à 18h30 (lieu précisé aux personnes inscrites).