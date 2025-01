Le voyage intérieur, De l’océan à Guerlédan est un beau livre en format paysage et c'est bien de cela qu'il s'agit puisqu'il nous promène au fil des photos aériennes d'Éric Morency le long du canal de Nantes à Brest, partie ouest. Les textes sont signés Christian Guyonvarc'h qui nous raconte ce qu'il a voulu transmettre de ce monument impressionnant, en Finistère et Côtes d'Armor.

Le voyage intérieur, De l'océan à Guerlédan, de Christian Guyonvarc'h et Éric Morency est paru aux éditions Morency et distribué par Coop Breizh. C'est le fruit d'un projet porté par Claude Prigent, entrepreneur de Carhaix, fondateur d'Yprema et militant de l'utilisation économique du canal. Sa péniche Patricia y transporte du bois de la mer vers l'intérieur des terres. S'il a souhaité ce livre, Claude Prigent a cependant laissé carte blanche à son auteur qui s'est laissé porter par le fonds photographique d'Éric Morency et par le canal lui-même.

La partie la plus méconnue et la plus variée du canal, en partant de Brest

On part de Brest et on remonte le "plus grand monument de Bretagne" jusqu'au barrage de Guerlédan et à son lac. Le voyage intérieur s'arrêtera ici mais il y a déjà tant à raconter sur la partie ouest du canal, la plus méconnue. Certes, le tourisme fluvial ou cycliste s'y développe ces derniers temps, mais Christian Guyonvarc'h nous replonge aussi bien dans le passé patrimonial et économique du canal que dans la géographie elle-même, les sinuosités des rivières qui alimentent le canal (l'Aulne, l'Hyères mais aussi le Blavet, le Doré, le Kergoat... ) dont les cours sont peu modifiés. C'est ce qui explique la diversité des paysages de la partie occidentale du canal, bien plus riche que la partie orientale. Les artistes qui se sont inspirés des lieux, la biodiversité qui leur est attachée, les gens qui y vivent... Il est aussi question d'avenir et de ce que pourrait redevenir le canal : une voie de transport de marchandises pour les produits non périssables, dans un esprit de ralentissement consenti, ce même ralentissement que le livre nous invite à vivre pour mieux nous ressourcer.