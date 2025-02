L'association Lin & Chanvre en Bretagne valorise la culture de ces deux plantes en Bretagne, dans leurs utilisations passées, actuelles et futures. Beaucoup d'actualités marquent ce début 2025 : un nouveau siège, de nouveaux outils de communication et une filière économique qui se développe concrètement dans le Finistère.

Andrée Le Gall-Sanquer, co-présidente de Lin & Chanvre en Bretagne, revient sur les nouvelles dynamiques de l'association en ce début d'année 2025. L'association déménage dans de nouveaux locaux, deux bureaux de 13 m², situés au 1 rue du Dr Pouliquen à Landerneau. Pour mieux communiquer, l'association s'est dotée d'un nouveau logo, sobre et dans l'air du temps, ainsi que de fiches présentant ses différentes actions, présentées dans des pochettes adaptables selon les interlocuteurs. Le nouveau directeur Gonzague Dehaeze est en train de cartographier tous les acteurs du lin et du chanvre de Bretagne.

Une filière économique que se reconstruit en Finistère

Sur le fond, Lin & Chanvre en Bretagne poursuit sa double vocation de valorisation du patrimoine linier et chanvrier (les kanndis notamment) et — ça s'accélère sur ce plan — de promotion du développement de la filière économique contemporaine liée à ces deux plantes : alimentation, textiles, papeterie, matériaux pour le bâtiment (béton de chanvre) ou la navigation... les usages potentiels semblent infinis et 1000 hectares de lin sont déjà cultivés en pays de Morlaix où une usine de teillage (séparation de la fibre et de la tige) sort de terre. Une autre est en projet, ainsi qu'une filature.

Toutes les informations sont à retrouver sur son le site internet de Lin & chanvre en Bretagne.