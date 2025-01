Le Lieu-dit fait entrer le Pays de Brest dans la transition écologique

Association phare de l'économie sociale et solidaire, le Lieu-dit est un médiateur de la transition écologique. Avec l'aide de fresques qui permettent au public d'échanger sur les actes du quotidien, son équipe nomade intervient dans tout le pays de Brest.

Le site internet du Lieu-dit et tous les liens vers ses réseaux

Le Lieu-dit est labellisé Fabrique de territoire. Il regroupe un ensemble de 12 structures de l'économie sociale et solidaire du Pays de Brest* et a pour mission d'inciter la population à mettre en pratique la transition écologique au quotidien.

Des fresques pour s'initier à la transition écologique en pratique

L'outil principal de l'équipe du Lieu-dit ce sont les fresques. Ce sont des supports (des cartes) qui permettent l'échange et la discussion. Un atelier avec une dizaine de personnes dure 2 à 3 heures. La plus généraliste et inspirée de la fresque du climat, c'est la fresque des Possibles ; elle aborde tous les pans de la vie quotidienne. Mais les animatrices du Lieu-dit ont créé des fresques plus spécialisées : "se déplacer" permet ainsi de mesurer l'empreinte carbone majeure des transports et d'envisager de nouvelles habitudes de mobilité. Car les fresques permettent aussi aux participantes et participants d'échanger des trucs et astuces très concrets, de découvrir des actrices et acteurs locaux. Ainsi, la fresque "se nourrir" peut aussi bien être l'occasion d'échanger des recettes que des adresses pour acheter des produits locaux. La fresque "s'équiper" permet notamment de découvrir le vaste monde des recycleries et de la réparation... D'autres fresques sont en cours de développement, comme "Habiter" et "Décider ensemble". Les fresques peuvent aussi être proposées au sein d'entreprises ou d'associations.

Un Lieu-dit nomade présent sur plusieurs événements

L'équipe du Lieu-dit présente son action dans tout le territoire du Pays de Brest, parfois accompagnée de sa Caravane des possibles, en particulier lors des événements auxquels le Lieu-dit participe. Vous retrouverez les fresques et les autres actions lors du Village climat déclic de Brest les 25 et 26 novembre 2023.

Par ailleurs, le Lieu-dit participe à une recherche-action autour des mobilités en Pays de Brest, baptisée FABMOZH en lien avec le Labers (Laboratoire d'études et de recherche en sociologie de l'UBO).

Les structures membres du Lieu-dit proposent également des services et prestations aux entreprises qui souhaitent, elles aussi, entrer en transition.

*la recyclerie Un Peu d'R, Vert le Jardin, ADESS (Association de développement de l'économie sociale et solidaire sur le Pays de Brest), BAPAV (Brest à Pied et à Vélo), les Petits Débrouillards et leur fablab les Fabriques du Ponant, les Partageurs, Heol la monnaie locale du Pays de Brest, la MAD (Maison de l'Alimentation Durable à Brest), Ener'gence (Agence de l'Energie et du Climat du Pays de Brest), le Collectif pour une transition citoyenne en Pays de Brest.