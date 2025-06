Une "fabrique de territoire" c'est ainsi que se définit le Lieu-dit qui rassemble une dizaine de structures de l'économie sociale et solidaire pour accélérer la transition écologique en pays de Brest. Depuis 10 ans, son action s'est traduite par la création des Fresques des possibles, mais aussi des recherches participatives, de la formation professionnelle, etc. On fête ça le 28 juin 2025 !

Le site internet du Lieu-dit et tous les liens vers ses réseaux

Le site internet de la Fresque des possibles

Dix ans à sensibiliser et mobiliser les citoyens autour des enjeux écologiques et sociétaux : le Lieu-Dit est une association loi 1901 née en 2015 et qui depuis n'a cessé d'accompagner toutes sortes de public au changement vers des pratiques et des modes de vie durables et solidaires, à travers une démarche d’écologie populaire.

Le 28 juin 2025 de 14h à 19h sur la place Wilson à Brest, l’association le Lieu-Dit propose à toutes et tous une grande diversité d’activités : la Caravane des Possibles, une ludothèque, des défis et quizz, une exposition sur l’histoire de l’association, une tombola… Des jeux, des ateliers et des stands de discussion et d’information seront également proposés par différentes structures adhérentes du Lieu-Dit : les Petits Débrouillards, les Insolites, l’ADESS du pays de Brest, les Partageurs, Heol la monnaie locale du Pays de Brest, le Collectif Transition Citoyenne et TiMoBZH.

Des fresques pour s'initier à la transition écologique en pratique

En regard du travail accompli depuis 10 ans, le Lieu-dit peut s'enorgueillir de la création d'un outil qui permet à la fois de faire comprendre les enjeux de la transition et d'inviter les personnes qui participent à passer à l'action : la Fresque des possibles. Ou plutôt les fresques, car cet "atelier" qui permet l'échange et la discussion autour de cartes se décline en cinq sous-thèmes : se déplacer, habiter, se nourrir, s'équiper et décider ensemble.

En plus des 2 à 3 heures d'échanges de pratiques, d'impressions et de ressentis, de trucs et astuces (ou de recettes de cuisine), les moments de fresques peuvent être l'occasion d'une rencontre avec des actrices et acteurs de la transition : habitat participatif, association d'autopartage, collectif de voisinages qui mutualisent, etc.

Des projets de recherche-action pour mieux comprendre les comportements et les freins au changement

Le Lieu-dit a participé à une première recherche-action autour des mobilités en Pays de Brest, baptisée FABMOZH en lien avec le Labers (Laboratoire d'études et de recherche en sociologie de l'UBO). Les fresques des possibles "se déplacer" ont justement permis aussi de recueillir des données sur les pratiques, les souhaits, ce qui bloque et ce qui motive les changements de comportements en matière de mobilité.

Dans le cadre de l'appel à projets de la Région Bretagne "Recherche et société", l'association a de nouveau été retenue pour porter une nouvelle recherche participative de 2025 à 2027 : INTER'ACT Cette fois, le Lieu-dit collecte, lors de ses fresques, des données générales pour comprendre comment faire évoluer les pratiques et les modes de vie dans un sens plus durable, en partenariat avec des sociologues du LABERS, mais aussi des chercheurs du Laboratoire de Psychologie : Cognition, Comportement, Communication, chercheurs en sociologie (LP3C) et en économie (AMURE).

La formation professionnelle aussi entre en transition avec le Lieu-dit

Enfin, l'association est associée au Greta et à l'association Les petits débrouillards autour d'un gros projet de formation professionnelle : un cursus autour des métiers de la transition et notamment la création d'une prépa avenir pour des personnes éloignées de l'emploi. Cette formation permettra aux stagiaires de repenser leur orientation professionnelle dans une optique liée aux transitions, tout en retrouvant confiance.

Les structures membres du Lieu-dit proposent également des services et prestations aux entreprises qui souhaitent, elles aussi, entrer en transition et notamment sonder les avis et envies de leur personnel.

Très bientôt sur l'antenne de Transistoc'h, suivez les podcasts du Lieu-dit "récits des possibles" qui vous donneront envie de passer à l'action.