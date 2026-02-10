Le Lieu-dit et les Petits débrouillards Grand Ouest nous présentent DEFFINOV un projet régional qui fait entrer les enjeux de transition écologique dans la formation professionnelle, avec le Greta. Il se traduit par une formation pour le public éloigné de l'emploi et des modules intégrés dans les formations professionnelles du bâtiment, de l'agriculture, l'industrie, de l'aide à la personne, de la restauration, etc.

On connait le Lieu-dit pour ses Fresques des possibles, des animations de 2h qui permettent aux personnes participantes d'échanger et de s'interroger sur leurs pratiques quotidiennes en matière de mobilité, d'équipement de la maison, d'habitat, d'alimentation et de décision en commun ; l'outil se déploie sur toute la France et deux autres vont voir le jour : se former et s'engager au travail. Ces deux derniers thèmes sont développés dans le cadre de la Fabrique de possibles avec l'ADESS (pôle Economie sociale et solidaire) les Petits débrouillards et le Greta. Ce consortium a répondu à l'appel à projets DEFFINOV lancé par la Région Bretagne pour proposer des approches pédagogiques innovantes liées à la transition écologique, en lien avec les tiers-lieux.

La transition écologique atteint déjà le secteur professionnel comme tous les pans de notre société ; en particulier l'industrie, l'agriculture, le bâtiment, les métiers de la mer, la restauration, l'aide à la personne, les transports et la gestion des déchets et l'économie circulaire ; de secteurs qui évoluent, car ils y sont contraints par la loi et des obligations réglementaires (bâtiment et travaux publics), mais certains développent aussi des stratégies volontaires de RSE (Responsabilité sociétale et environnementale).

Les formations professionnelles classiques prennent cependant encore peu en compte les enjeux de la transition écologique et sociale, d'où l'intérêt de proposer des modules en lien avec ce thème, assurés par des spécialistes comme le Lieu-dit et des outils comme la Fresque des possibles. Ces modules entreraient dans le cadre des formations certifiantes Qualif'emploi pour les stagiaires du Greta : sensibilisation aux limites planétaires, aux projections climatiques et scénarios futurs, à l'économie sociale et solidaire, aux coopérations territoriales etc.

S'ajoute à ce volet un parcours de remobilisation vers l'emploi et de découverte pour 12 personnes des Quartiers politique de la ville (de Brest), Prépa avenir : découverte de métiers en transition, compréhension des enjeux de la transition écologique et sociale, construction d'un projet professionnel, passage à l'action. Les stagiaires vont suivre pendant trois mois ce parcours composé d'expérimentations pédagogiques, de visites de terrain, de rencontres, etc. La formation commence le 2 mars 2026 (il reste encore des places).

En dehors de ce travail lié à la formation professionnelle, le Lieu-dit organise aussi des événements tout public : le 21 février 2026, venez Prendre le temps de 14 à 18 h au centre social de Penn ar Créac'h à Brest, avec un programme de méditation, réflexion, ciné-débat et goûter !

Ce programme est soutenu dans le cadre de l'Appel à projets FEDER Sensibilisation aux enjeux climatiques dans les milieux scolaires ou à destination du grand public.