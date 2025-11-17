La quatrième édition du festival Ressac - Recherche, en sciences, arts et création - de l'UBO a lieu du 10 au 14 mars 2026. L'un des thèmes en sera le vagin, au sens large, et l'artiste Sophie Degano prépare une œuvre participative : Lettres à Vagina. Vous aussi, vous pouvez écrire ce que le vagin vous inspire !

Le festival Ressac sur le site internet de l'Université de Bretagne occidentale

Maï Le Du, maitresse de conférence en maïeutique, codirectrice du festival Ressac — Recherche, en sciences, arts et création — organisé tous les deux ans par l'Université de Bretagne occidentale, a choisi comme thème de l'axe société/santé du festival : « Gloires & infortunes du vagin ». Il s'agit de faire référence à ce "passage" par lequel nous naissons dans son sens le plus large, y compris comme "objet social" puisqu'en plus d'être sage-femme, Maï Le Du est aussi sociologue (son poste est rattaché au Labers). Le vagin concerne tout le monde, beaucoup de scientifiques travaille autour des sujets connexes, qu'ils soient liés à l'égalité femmes-hommes ou au microbiote vaginal.

C'est l'artiste plasticienne finistérienne Sophie Degano qui a été choisie suite à l'appel à projets artistiques avec Lettres à Vagina. L'œuvre est participative et reposera sur les lettres (anonymes) que tout un chacun pourra écrire sur ce que lui inspire le vagin ; il peut s'agir de poèmes ou d'une simple phrase. On peut aussi expliquer pourquoi on n'a pas envie d'écrire à Vagina. La plasticienne constituera un "livre infini" (en accordéon) avec tous les écrits, qu'elle illustrera. On peut transmettre ses textes (ou ses audios) jusqu'au 31 décembre 2025. L'artiste en a déjà reçu et beaucoup proviennent d'hommes. "Tous sont très touchants" confie Sophie Degano qui avait déjà travaillé autour des violences faites aux femmes en temps de guerre ou sur l'invisibilité des femmes et sur la transmission qu'elles ont néanmoins pu assurer.

L'œuvre participative donnera lieu à trois séances de lecture musicale, avec l'aide des étudiantes et étudiants de l'UBO pendant le festival Ressac les 10, 11 et 12 mars 2026 ; une séance "Machin machine" sera aussi consacrée à l'œuvre au Mac Orlan.

Les autres thèmes du festival Ressac seront consacrés aux data (avec un concours artistique proposé aux scientifiques), aux mathématiques (très esthétiques) et à l'ère post-pétrole. Le programme sera dévoilé fin 2025 et le festival aura lieu du 10 au 14 mars 2026 (tout est gratuit).