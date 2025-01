Les vieilles ne sont pas toujours celles qu'on croit

Vous êtes plutôt vieille, un peu vieille, carrément vieille, pas du tout vieille, moitié vieille...

Cinq adolescentes de 17 ans et trois femmes de 69 ans à 76 ans se sont rencontrées à Quimper pour discuter, échanger sur leurs représentations et leurs expériences de la vieillesse.

La discussion s'est faite à partir de questions décalées et d'une carte postale chinée dans une brocante :

Comment vas-tu ? Pourras-tu me lire ! Moi aussi j'ai mes problèmes d'yeux = cataractes opérées et mal réussies...Ha!la vieillesse !!... et pourtant on s'agrippe à ce qui reste ! Cette carte pour te donner un peu l'image de nos vies : 2 chapeaux, une canne...du café...du beurre . Heureusement du muguet pour te souhaiter une bonne année . Bisous, Francine

Chacune s'est exprimée sur la manière dont ces mots ont pu résonner ou non avec leur sensibilité.