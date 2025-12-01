Le vendredi 28 novembre 2025 au Bistrot, Jean-Claude Bachelier des Marins d'Iroise nous rendait visite, quelques jours après sa sortie du "bagne de Brest"... ou du moins du nouveau spectacle des Marins donné mi-novembre 2025 à Plouzané : Tonnerre de Brest.

Le groupe de chants de marins, fort de sa trentaine de chanteurs, managés de main de maître par trois cheffes de cœur et musiciennes, continue depuis plus de vingt ans (neuf albums) à parcourir le monde, chantant la mer, l'amitié, la fraternité et la Bretagne. Quelques titres, en direct au Dôme de Paris glanés par l'équipe de Transistoc'h, et quelques morceaux incontournables ont animé l'émission. Des rendez-vous en perspectives pour 2026 ont été annoncés. Un beau moment d'amitié... un nouveau technicien (Alex) aux commandes...

À partager sans modération !

