Ty Dys de Brest : beaucoup d’espoir pour les dyslexiques

A Brest, Ty Dys apporte beaucoup d'espoir pour les personnes aux prises avec la dyslexie et autres troubles de l'apprentissage. Fondé par Nancy Dosseh, enseignante FLE ( français langue étrangère) à l'UBO, Ty Dys offre une approche innovante et personnalisée pour surmonter ces défis grâce à une méthode venue tout droit des Etats-Unis : la méthode Davis.

La méthode Davis, kesako?

La méthode Davis, fondée par Ronald Davis, ingénieur et Artiste américain mais aussi atteint de troubles Dys multiples et sévères, est une approche novatrice pour aider les personnes atteintes de dyslexie à maîtriser la lecture et à surmonter les difficultés associées.

La théorie de Ron Davis repose sur le fait que les dyslexiques pensent principalement en” images”. Les personnes dys utilisent des images mentales ou sensorielles plutôt que des mots ou des phrases pour comprendre le monde. La méthode Davis vise à exploiter ce parcours cognitif plutôt que le verbale sur lequel repose les techniques d'enseignement classiques.

L’objectif de cette méthode, est de permettre au porteur de dyslexie de reconnaître sa désorientation et son origine et ainsi reprendre le contrôle de soi : “attention toutefois, elle ne permet pas de supprimer les troubles dys, cela est impossible.” Précise Nancy

Cette méthode, qui reconnait la dyslexie non pas comme un handicap mais comme un mode de pensée, permet aux individus de maîtriser leurs difficultés d'apprentissage et de les transformer en atouts.

Ty Dys : la maison qui prend soin des personnes dys.

Ty Dys applique un programme intensif de 30 heures étalé sur une semaine, qui vise à l’autonomie et a rétablir confiance en soi aux apprenants. Cette méthode, qui reconnaît la dyslexie non pas comme un handicap mais comme un mode de pensée multidimensionnelle, permet aux individus de maîtriser leurs difficultés d'apprentissage et de les transformer en atouts.

Les services de Ty Dys ne se limitent pas à la correction des troubles de l'apprentissage ; ils s'étendent à un accompagnement qui englobe la plupart des troubles dys, et chaque stage est donc adapter à la personne, assurant ainsi une expérience d'apprentissage sur mesure et cet accompagnement s'étend au delà de la durée du stage.

Nancy Dosseh, grâce à cette méthode pourrait bien changer la donne pour les dyslexiques non seulement à Brest mais partout en France.