Clap de fin pour le service civique de Lilou et Tristan

Tristan et Lilou nous accompagnent dans la programmation musicale de Transistoc'h et dans les reportages depuis novembre, mais chaque chose à une fin et l'aventure à la radio se termine aussi pour eux à la fin du mois de juin 2025. Ils partagent leurs expériences radiophoniques, des souvenirs de galères et de réussites.

Tristan est originaire des Deux-Sèvres et Lilou vient de Carhaix, et c'est par hasard que tous les deux ont débarqué dans nos studios. Leur mission consistait principalement à travailler avec Yann Simon, coordinateur de la radio, à l'enrichissement des playlists. Tristan avait postulé aussi pour faire du reportage, il a donc travaillé avec Yann et Véronique Muzeau, animatrice et rédactrice en chef.

Chez Transistoc'h, on aime pousser nos amis en service civique directement dans le grand bain et on vous rassure, ils savent bien nager... Après une tasse ou deux !