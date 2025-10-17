Le Grain : pour l'amour des gens

Marie Van Acker, coordinatrice et assistante à la mise en scène au théâtre du Grain, et Ida Hertu, comédienne, sont venues avec une partie de la troupe nous parler de la 7ᵉ édition de Ressorts. Autour de la présentation du projet, se dresse avant tout une formidable pulsation sociale.

Le Grain est une compagnie théâtrale basée à Brest qui se distingue par son approche artistique engagée et expérimentale. Fondée il y a plus de 20 ans, Le Grain rassemble des artistes, metteur-euse.s en scène, comédien.ne.s, danseur-euse.s, musicien.ne.s, technicien.ne.s, mais aussi des chercheur-euse.s, enseignant.e.s, réfugié.es, ouvrier.e.s, étudiant.e.s, etc. La compagnie s’inscrit dans une démarche interdisciplinaire et politique, cherchant à créer des formes scéniques hybrides inspirées du réel.

Ressorts est une création artistique partagée de 12 mois qui propose un programme de remobilisation sociale par l'intermédiaire de l'écriture théâtrale, d'un engagement au sein d'un travail collectif et d'un suivi de situations individuelles. Le projet associe des

Brestois.e.s en situation d'isolement ou de fragilité par rapport à leurs parcours d’insertion socioprofessionnelle et une équipe composée de professionnel.le.s du spectacle vivant.

Ressorts est une invitation à s'engager au sein d'une création théâtrale exigeante. À partir d’ateliers hebdomadaires de formation de l'acteur (travail sur la voix, le corps, la respiration, les états émotionnels, l’interprétation…) encadrés par des professionnel.les,

une quinzaine de participant.e.s y trouvent des « outils » nécessaires et une expérience pour reprendre confiance en elles/eux. A l’issue d’un processus de création sur un temps long, l’objectif est de présenter sur des scènes de théâtre bretonnes un spectacle inédit, écrit pour l’occasion et s’inspirant des témoignages de chacun et chacune.

Tristan Fourré, Gildas Goret, Catherine Le Garrec, Bernard Lesven, Céline Perello - participant.e.s à la 7ème édition de Ressorts - nous font part, avec une émotion palpable, de leur parcours de vie, de leur implication dans le projet, mais surtout des bénéfices incroyables qu'ils et elles retirent de cette aventure collective.

La troupe de Ressorts 7 présentera le fruit de son travail : la pièce Toi + Moi = Love, lors de trois représentations:

Vendredi 28 novembre 2025, 19h30, à La Maison du Théâtre (Brest)

Mardi 9 décembre 2025, 20h30, à L’Alizé (Guipavas)

Vendredi 12 décembre 2025, 19h30, au Mac Orlan (Brest)

Réservations : contact@theatredugrain.com / 06.81.19.67.76

Plus d'infos concernant Ressorts 7 : https://www.theatredugrain.com/TOI-MOI-LOVE-2025.html