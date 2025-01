Le Rugby Football Club Kastellin (RFCK) de Châteaulin, un pilier du rugby en Finistère, est au centre du LEM Sport. Dans cette émission, nous explorons l'engagement et les perspectives de ce club dynamique, ainsi que le développement du rugby en Bretagne. Le Rugby Football Club Kastellin (RFCK) de Châteaulin est bien plus qu'un simple club de rugby, c’est un point de ralliement pour les amateurs de l'ovalie dans le 29.

Le club organise un vide-grenier d'automne le 15 octobre à l’espace Coatigrac’h à Chateaulin. L'ouverture au public à partir de 9h00 et la possibilité de se restaurer sur place ajoutent à l'attrait de cette journée. Ainsi, le vide-grenier du RFCK est bien plus qu'une simple brocante ; il est le reflet de la convivialité qui règne au sein de ce club et de sa capacité à réunir autour de valeurs communes, que ce soit sur le terrain de rugby ou lors d'événements festifs comme celui-ci.

Fondé il y a près de 40 ans, le RFCK a une riche histoire ancrée dans la passion du rugby. Le club est actuellement composé de plusieurs équipes, dont une équipe sénior (en entente avec Pont-l’Abbé) qui évolue en régional 3. Le club est également impliqué dans la promotion du rugby féminin, offrant aux femmes une opportunité de s'engager dans ce sport en pleine lumière. Au fil des ans, le club a acquis une place de choix dans le paysage du rugby finistérien. Le rugby en Bretagne est en pleine croissance, et le RFCK joue un rôle majeur dans cette expansion. Toutefois, des défis subsistent pour que la Bretagne devienne une terre de rugby à part entière. L'implication continue du club, son engagement envers la formation des jeunes joueurs et son rôle d'ambassadeur du rugby dans la région sont autant d'éléments cruciaux pour l'avenir de ce sport en Bretagne.

Gilles Caszalot, trésorier du club, partage son enthousiasme pour le rugby, son implication dans la vie du club et son point de vue sur l'évolution du rugby en Bretagne.

Une émission placée sous le signe de l’ovalie, tout comme l’actu sportive du week-end et la météo sportive d’Hugo, fortement marquée par l’actualité rugby !