Le LEM sport : la rétro 2023

Plongez au cœur de l'actualité sportive bretonne avec le LEM Sport sur Radio Evasion. L'équipe au complet vous emmène dans une retro de l’année 2023 du sport finistérien, sans invités, mais avec une immersion totale dans les performances de nos sportifs locaux.

C'est la dernière émission de l’année et elle adopte un format inédit, mettant en lumière les acteurs sportifs finistérien qui ont fait l’année 2023. Fred et Hugo vous dévoilent les temps forts et coups de cœur, des exploits de Valentin Madouas à la remarquable ascension de l'US Concarneau en Ligue 2. Leurs échanges animés révèlent aussi les moments moins flamboyants, comme les déboires des Béliers de Quimper en basket. En parallèle, est-ce que les espoirs se confirmeront-ils pour le Stade Brestois et le RC Vannes en 2024 ?