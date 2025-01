Scipion : Entre humour, analyse et passion pour le Foot - Un entretien avec Adrien Mathieu

Pour le LEM Sport de février 2024 nous recevons le journaliste de sport Adrien Mathieu.

Vous le connaissez peut-être sous le pseudonyme de Scipion sur le réseau social X (ex twitter), où il varie entre humour et analyse. Dans cet entretien, il nous partage son parcours et ses projets notamment autour des podcasts et du stream. Nous revenons également sur l'actualité du football en ce début d'année civile et les performances de Brest et Lorient en ligue 1.