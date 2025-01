Le roi est mort vive le roi ! Radio Évasion change de nom et devient Transistoc'h, libérant au passage le bagnard de son logo... Rien ne changera quant à la ligne éditoriale ou la couleur musicale mais Yann Simon, coordinateur de la radio, explique pourquoi le moment était opportun pour cette nouvelle identité.

D'abord c'est une histoire d'identité. Le nom Radio Évasion nomme aussi une station des Côtes-d'Armor et Évasion fm en Région Parisienne, ce qui engendre moult problèmes, principalement de communications entre les auditeurs et leurs radios, les appels de l'Ile-de-France arrivant très, voir trop, fréquemment dans nos locaux. Pour que tout le monde soit d'accord sur le nom, il était nécessaire de trouver le système le plus démocratique possible et c'est Véronique Muzeau, rédactrice en chef, qui a proposé aux bénévoles de l'association et à l'équipe permanente une "foire aux noms" suivi de deux tours de sélection par points.

Le nom Transistoc'h à été choisi comme un mot hybride faisant référence au mot breton Istor signifiant histoire mais aussi une notion chère à la radio : les transitions.

Les premières transitions ont déjà eu lieu, puisque vous pouvez constater un changement de site internet, qui se veut écoresponsable puisqu'il est conçu, avec les Octets Libres, de façon la moins énergivore possible tout en gagnant en rapidité et accessibilité pour l'équipe en place mais aussi pour les bénévoles et volontaires en services civiques.

Les autres changements apparaîtront tout au long de la saison, le nom Transistoc'h, le nouveau logo, les réseaux sociaux numériques, l'habillage d'antenne... et la mue s'achèvera en septembre 2024.