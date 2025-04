Sapristi ! En voilà une belle initiative !

C'est au travers de deux librairies brestoises que l'association Projet Sapristi agit pour l'inclusion sociale pour les personnes en situation de handicap ou encore isolées socialement. Maël Cordeau et Jules partagent avec nous le fonctionnement de leur structure ainsi que l'évènement Le Grand Bazar qui aura lieu le 27 avril 2025.

L'association à vu le jour en 2019 et a ouvert la première boutique en décembre 2020, dans le quartier de Recouvrance à Brest qui avait besoin, à l'époque, de nouveautés. La seconde librairie a ouvert en janvier 2023 dans le tiers-lieu convivial de la PAM à Brest.

Parti d'un simple entrepôt où les bénévoles entreposaient les livres, l'association unique en son genre, elle est aujourd'hui créatrice d'emploi, possède deux librairies qui ont pignons sur rue et des espaces de stockage.

Les livres sont la première ressource culturelle de l'association. Ils proviennent des bibliothèques de particulier ou de structure partenaire tel que les bibliothèques. Et des livres, il y en a ! Des bandes dessinées aux livres presque collector des années 50, Sapristi ne rechigne pas à reprendre vos bouquins ( sauf pour certaines choses comme les encyclopédies, impossible à recaser, donc n'en amenez pas !!!). Pour Maël, le livre à une espèce de philosophie d'usage : ça se passe, se prête, se regarde, se possède, on l'aime ou le déteste et ça se raconte, se partage sous différente forme.

C'est cette forme de philosophie qui a guidé Le Projet Sapristi, utilisant le livre comme passerelle de lien social et donc de la librairie comme lieu d'accueil et de discussions pour offrir aux gens un repère, un endroit sécurisé. L'engagement de l'association va aussi pour les personnes en situation de handicap en offrant de véritable "poste" quasi-professionnel.

L'association ne compte que 2 salariés pour plus de 120 bénévoles. Pour cela, Maël et Agathe (en situation de handicap et responsable de l'accueil de la boutique de la PAM) forment les jeunes bénévoles pour tenir les boutiques : ils ouvrent et mettent en place les librairies, tiennent les caisses, gèrent les stocks.

Les bénévoles profitent aussi des réunions lors des petits déj' organisés pour proposer des initiatives... Tout autant de choses qui forment et entretiennent la bonne humeur et la pérennisation du bénévolat

à gauche Maël Cordeau, responsable de la structure et Jules Mahéas en stage à Projet Sapristi