Châteaulin en famille avec Polysonnance et L'Agora

Jeudi 11 avril 2024, Polysonnance, le centre socio-culturel de Châteaulin, organise une sortie ciné débat avec le Cinéma associatif de Châteaulin. La soirée qui commence à 18h00, a pour thème la famille et se déroule en deux temps : une projection de 6 films courts suivit d'un débat et temps convivial avec un psychologue.

les 6 films court tourent autour de parcours familliaux de toutes sortes et de rebondissements que peuvent connaître n’importe quelle familles, et tout ça explorés avec beaucoup d’humour et de délicatesse, dans le but de mettre en lumière la grande question qui traverse toutes les générations, que l’on soit parent ou dernière et dernier arrivés : qu’est ce que ça veut dire faire famille ?

IBIZA

film français de 2021 qui dure 20 min

DE HÉLÈNE ET MARIE ROSSELET-RUIZ

Sonia, 18 ans, n'a qu'un objectif en tête : partir enfin en vacances avec ses amis en utilisant l’argent de la CAF sauf que sa mère l’a un peu devancé et s’est acheté un jacuzzi avec et ça...ça va mettre Sonia dans une rage folle.





SPOON

film d’animation français de 2022

DE ARTHUR CHAYS



Pour s’évader de son quotidien, c’est très simple : il vous faut une échelle et une cuillère. Et vous n’en saurez pas plus parce que ça dure 3 minutes 40.



EN PISTE!

film français de 2022 de 25 minutes environ

DE EMILIE DE MONTSABERT



C'est l’histoire de Pauline, Témoin au mariage de sa meilleure amie, qui espère profiter de cette belle journée qui sort de l’ordinaire et se rapprocher du beau Raphaël. Mais il lui sera difficile de quitter des yeux sa fille handicapée, Emma, qu'elle n'a pas pu faire garder.





TU DEMANDERAS À TA MÈRE

film français de 2021 de 7 min 25 secondes exactement

DE JULIETTE ALLAIN



Rémi est un jeune papa qui fait ses courses avec son meilleur ami Charles et sa fille Suzanne qui 6 ans. Suzanne se pose beaucoup de questions et Rémi n’est vraiment, vraiment pas prêt à y répondre...





LOULOU

film français de 2023 de 2 min

DE RAPHAËL THET



Loulou a 13 ans. Il revient de son entraînement et trouve la maison vide. Il entre dans la chambre de ses parents et ouvre les placards de sa mère...et alors la !!!





BAMBINO

film français de 2023 de 20 min

DE CLAIRE PATRONIK



Perdue en pleine campagne au volant de sa vieille Kangoo, Siham désespère de trouver « cette foutue boum ». À l’arrière, Marguerite et Arthur, 15 et 8 ans, sont décidés à lui faire vivre une journée en enfer.