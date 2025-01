Port-Launay sur un plateau radio

Une fois par mois, Lem s'installe en extra-muros dans une commune de son territoire. Pour la première émission de la série, le 4 octobre 2024, on vous emmène à Port Launay, pour parler du gros dossier de la commune : la réfection de l'école.

En route pour une nouvelle école

Port-Launay est une toute petite ville de seulement 400 habitants, située au bord de l'Aulne, entre Châteaulin et Pont-de-Buis-lès-Quimerc'h et dont le territoire couvre 2 km² "soit la surface de Monaco... l'argent en moins" comme le souligne avec beaucoup d'humour le maire Gaël Calvar.

Et de l'argent, Port-Launay en a besoin pour restructurer ce vieux bâtiment de 1858 qui a toujours abrité la mairie, l'école et le bureau de poste. La vétusté est telle que la façade toute entière met en danger ses occupants. Depuis deux ans maintenant, les enfants ont été relogés d'abord dans la salle des fêtes, puis la mairie a choisi de louer des bâtiments modulaires pour assurer des conditions confortables et sécurisées pour les élèves. Mais ces locations sont extrêmement coûteuses pour la commune, car les frais de locations s'élèvent à 25000 euros par an.

Depuis, la municipalité a envisagé toutes les solutions possibles, de la destruction complète à la rénovation partielle. Les expertises ont permis d'établir un diagnostic technique précis de l'état structurel du bâtiment, ont aussi réévalué les qualités patrimoniales du bâtiment, l'élevant au titre des Monuments Classés ; en incluant la totalité des façades et la place. Cette requalification a permis d'obtenir un soutien du préfet, mais aussi d'obtenir beaucoup de subventions. En contrepartie, le suivi sera assuré par l'architecte des bâtiments de France qui autorise, interdit ou impose l'emploi de certains matériaux : "Par exemple, il ne sera pas possible de poser des fenêtres en PVC blanc... de toute façon, on n'en voulait pas !", assure Gaël Calvar.

Des réunions entre les architectes, l'OPAC, le maire ont eu lieu en présence des enseignantes, enseignants et parents d'élèves pour évaluer et porter leurs souhaits sur les plans, en fonction de la surface disponible, car il n'est pas question d'augmenter la surface disponible.

Les travaux débuteront en 2025 avec la démolition d'une maison puis la restructuration du bâtiment pour un total d'environ 2 millions d'euros avec un autofinancement à hauteur de 600 000 euros pour la commune !

Fini les tondeuses, place à l'éco-pâturage

Gaël Calvar et Pascal Nédélec ont trouvé un moyen simple et efficace pour entretenir les espaces verts : les moutons.

Inspirée par de nombreuses autres communes qui utilisent cette technique, l'équipe municipale y voit non seulement un gain de temps pour le seul employé communal, un gain d'argent, mais aussi une activité ludique pour la population.

Un petit mot d'Amélie Le Hir, gérante du bar le Ty Mad

Amélie a repris le bar le Ty Mad depuis 2 ans. Elle est non seulement propriétaire du fonds de commerce, mais elle est désormais propriétaire des murs. Situé au cœur du village, le bar est un des rares commerces qui anime le village.