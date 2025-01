A Pont de Buis la radio met les gens et le fromage sur un plateau.

Une fois par mois la radio s'installe dans une commune, aujourd'hui, on est à Pont de buis pour parler du chantier des halles avec Donaig Joubin, fromage avec Aymeric Astoux, santé avec Édith l'Hostis d'Escape, coworking avec Delphyne Masquelier et Marion Nail de l'espace La poudrerie, culture avec Isabelle Kerbrat de la médiathèque !

Des halles pour un vrai centre-ville.

Donaig Joubin (à gauche sur la photo) est adjoint en charge des bâtiments de la ville, son rôle est de veiller à leurs entretiens et de mener à bien des projets tel que les halles.

Quel est le problème avec le centre-ville ? Eh bien, c'est qu'il n'existe tout simplement pas.

Ce bourg est apparu au 17ᵉ au fur et à mesure du développement d'un site industriel qui dépendait de Saint Ségal et de Quimerc'h, mais à force de grandir, il a fini par devenir plus gros que ces voisins. Plus tard, en 1909, une paroisse est apparue, l'église de Sainte Barbe et vers 1945, Suzanne Plou, a beaucoup œuvré pour le développement et l'indépendance de Pont de Buis en faisant construire un cinéma et notamment un collège (qui a créé à l'époque une vive réaction CF : Touche pas à mon CEG ! ) et Pont de Buis est devenue une vraie commune en 1949... Mais toujours sans centre-ville. Aujourd'hui Pont de Buis c'est 3600 habitants toujours réunis par trois bourgs : Pont de Buis, Logonna Quimerc'h et Quimerc'h.

Le but est multiple. Tous d'abord, il est nécessaire de " proposer un point central reconnaissable pour pouvoir se garer et sur lequel on va pouvoir avoir une activité commerciale" souligne Donaig. L'espace le plus propice à l'installation de cette espace est cette vieille gare, murée, mais toujours utilisée comme arrêt sur l'axe Quimper-Brest, il est donc nécessaire d'accueillir aussi des usagers de la Sncf convenablement, d'où l'idée aussi d'installer des toilettes publiques.

Le design a été murement réfléchi. Il offre un design moderne, une construction de haute technologie et n'oublie pas de proposer aussi divers clins d'œil à l'histoire de la ville...

Il est aussi important de proposer des cellules commerciales à destination de métiers de bouche pour que le lieu soit occupé de façon permanente. Une des cellules sera occupée par Aymeric Astoux (au centre sur la photo), fromager affineur de l'entreprise Tout un fromage localisée sur la commune.

Aymeric possède son entreprise depuis 6 ans. 6 ans que son activité se fait sur les marchés. Cette cellule est une véritable aubaine pour Aymeric, car elle occupe les murs de l'ancienne gare qui possède une cave dans laquelle il pourra pousser encore plus ses affinages, mais surtout Aymeric aime Pont de Buis et souhaite dynamiser le bourg d'abord en proposant une activité jusqu'ici inexistante, mais aussi de produire des événements autour de son activité, qu'il a su valoriser auprès de sa clientèle. Aymeric est bien sûr venu nous régaler avec 3 fromages, 3 de ses coups de cœurs actuels et on ne s'est pas privé de les gouter !!!

Renseignements : Facebook Tout un fromage

Escape, une association pour s'échapper de la maladie.

Nous avons reçu aussi Edith L'Hostis, présidente de l'association, pour nous parler de cette association qui accompagne les parents dont les enfants sont touchés par le cancer.

Espace "ensemble solidaire contre les cancers pédiatriques" créée il y a 11 ans à Pont de Buis à partir d'une tranche de vie touchée par la maladie, l'association s'est vite rendu compte de son utilité, car elle a été tout de suite sollicitée par la population dès sa création.

Cette association a pour but de réunir des fonds pour la recherche des cancers spécifiques des enfants (Bordeaux) puisque les fonds dits "classiques" sont plutôt destinés à des cancers plus rependus, mais aussi pour financer des actions menées par des associations comme Rêves de Clowns pour les enfants hospitalisés et aussi pour faire intervenir des personnes comme une socio-esthéticienne au service pédiatrique de l'hôpital Morvan.

Informations ici : Facebook

La Poudrerie, un espace de coworking mais pas que...

Delphyne Masquelier (à gauche) et Marion Nail nous explique que Le coworking est une nouvelle façon de travailler, c'est d'abord un espace dédié et équipé pour les entrepreneurs et les salariés qui travaillent à distance voir isolés professionnellement pour travailler dans l'échange ou tout simplement, avec la présence d'autres personnes avec lesquelles on peut partager une tasse de café... Tout simplement.

Mais La Poudrerie n'est pas qu'un lieu destiné à l'entrepreneuriat ou au travail salarié, c'est aussi une association qui propose tout un panel d'activité, d'événements socioculturels pour le grand publique comme Karim qui organise des après-midis jeux de société, elle est aussi en charge du Marché de Noël que l'association Escape ne pouvait plus tenir qui aura lieu cette année le 17 novembre.

Informations : Facebook

Quoi de neuf dans ta Médiathèque ?

Isabelle Kerbrat revient sur nos ondes pour nous présenter les actualités de la médiathèque Youenn Gwernig de Pont de Buis pour ce mois de novembre, mais aussi et surtout nous fait part d'un projet de participation à la refonte du règlement intérieur de la structure. Si cela ne semble pas sexy au premier regard, la responsable et son équipe souhaite rendre encore plus accessible la médiathèque qu'elle ne l'est déjà. Alors le 23 novembre, la médiathèque organise une réunion de consultation ouverte au public, avec les gens, usagers ou non, de la commune ou non, mais aussi des collectivités qui le souhaitent, pour collecter tous les points de vue possibles pour que de belles choses se fassent dès janvier 2025... Pleins de choses sont en cours, mais chuuuuuut c'est un secret... En attendant ce fameux rendez-vous, le 22 novembre, la structure organise sa première soirée jeux de 18h à 22H.

Inscription auprès de la médiathèque au 02.98.26.94.83 et visitez le site : Médiathèque Youenn Gwernig