Publié le 17/02/2025

Une fois par mois le Lem se délocalise pour plus d'informations locales. On a posé la mallette du studio portable au Troquet des voyageurs à Pleyben avec Amélie Caro Maire de la commune, Rachel Bodenez responsable de la bibliothèque, Isabelle Blandin de l'Arvest et la compagnie Anime tes rêves.