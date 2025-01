Vivre ensemble à Lanvéoc sur le Plateau des communes de Transistoc'h

Une fois par mois, le Lem part en vadrouille à la rencontre des communes du territoire. Aujourd'hui, Christine Lastennet maire de Lanvéoc et ses habitants, nous parlent des projets participatifs pour le vivre ensemble.

C'est en direct depuis le bar à grignotage La Maison que Christine Lastennet, maire de Lanvéoc, a souhaitée nous parler du vivre ensemble à Lanvéoc plutôt que de parler d'un gros chantier de rénovation ou de construction. Un choix qui peut paraitre étonnant, mais c'est l'évidence qui caractérise l'âme du village.

Lanvéoc, c'est une petite commune de 2000 habitants qui s'étant sur un peu plus de 1200 Ha à la base de la presqu'île de Crozon et au sud de la rade de Brest. Comme de nombreux villages de ce territoire, il est en retrait de l'axe principal qui relie Camaret et Quimper.

Cette petite commune est aussi connue pour abriter la BAN de Lanvéoc Poulmic, une base aéronautique navale construite en 1920 destinée à la surveillance des littoraux à l'aide d'hydravion.

Mais ce que l'on connait moins, c'est l'instauration d'une véritable démocratie participative : " à Lanvéoc nous n'avons pas de patrimoine historique reconnu ni de grande plage, mais le leitmotiv de la commune c'est le vivre ensemble depuis plus de 10 ans...C'est ce qui nous différencie de nos voisins ".

Une seule journée nous a tous uni.

Tout a commencé par proposer à la population une participation à la Journée citoyenne. C'est un événement qui existe depuis une 15 aines d'année en France, le but de cette journée est de favoriser les échanges, les rencontres entre les habitants autour de divers projets d'embellissements ou de rénovations par exemple.

C'est une journée qui peut être programmée n'importe quand, même s'il existe une date, le 25 mai. Les objectifs appartiennent à toute la population en tenant compte des disponibilités de tous et toutes et de la possibilité financière de la commune.

La plupart du temps, cette journée vise surtout à faire ce que les agents communaux ne peuvent pas faire, soit par manque de temps, de finance ou tout simplement de priorité. Les habitants peuvent proposer à tout moment des idées qui sont ensuite suggérées aux services techniques pour étudier la faisabilité sur une journée avec " pour mot d'ordre : une sécurité maximale", insiste Christine.

Mais pour organiser un tel événement, Christine a dû faire une formation au Sénat, prendre connaissance de la charte et rencontrer tout le réseau formé par les membres de la Journée Citoyenne. Malgré tout, les premiers rendez-vous ont été difficiles à organiser et suscitaient pas mal de questionnement de la population, " il y a encore des gens un peu réfractaires, mais maintenant, on est rodé… près de 150 à 200 personnes viennent aux aurores pour participer."

Le rôle des associations…

Lanvéoc possède un tissu associatif important couvrant bons nombres de domaine.

Afin d'illustrer leurs positions sur le vivre ensemble, nous avons invité l'association Lanvéoc d'hier et d'aujourd'hui (LHDA), représentée par sa présidente Claudine Guillard et l'association Art et loisir avec Jacqueline Calonnec.

Même si Lanvéoc ne possède pas de cathédrale Notre-Dame, il est important de comprendre que Lanvéoc était un ensemble de près de 40 villages (on ne dit pas " hameaux" mais plutôt bourg, NDCG). Claudine retrace une portion de 150 ans d'histoire et notamment comment l'arrivée de l'eau courante a fait disparaître les lavoirs sous des tonnes de végétations.

L'association LHDA est toute neuve et vise à réunir les gens et leur passé. Elle propose de tracer l'arbre généalogique des habitants et profite de cette journée citoyenne pour sensibiliser les gens sur le patrimoine bâti qui attend patiemment qu'on vienne le libérer de vilaines ronces. Les recherches de l'association permettent de localiser et donc d'optimiser les travaux de défrichages.

Quand à l'association des Arts et loisirs et le café La Maison, ils permettent à la population de se divertir en proposant des sorties, des soirées à thème et des concerts autour de plateaux de fromages et de charcuteries de producteurs locaux.

Cette décision de vivre ensemble à Lanvéoc permet aux habitants d'acquérir un sentiment d'appartenance à la commune. En écoutant leurs propositions, des structures et des établissements comme La Maison, participe même à la reconnaissance du village en presqu'île puisque, grâce à leurs actions, bons nombres de personnes de Camaret ou de Crozon reviennent se balader à Lanvéoc.