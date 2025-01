La scénographie du théatre de marionnettes avec La petite Semelle de Dinéault

Dominique Apère et Simon Le Pape, de la compagnie La petite semelle de Dinéault, nous ouvre les portes sur la scénographie du spectacle de marionnettes. Nous revenons sur l'importance des décors, du sons et de la lumières, mais surtout de l'importance de l'obscurité et des problématiques liées à l'échelle entre les décors et les marionnettes.

Le scénographie, c'est l'art de mettre en relation le décor, la proposition et le spectateur. Dans le spectacle de marionnette, la scénographie pousse la recherche dans la création dans des axes inhabituels remplis de contraintes.

Dans l'obscurité de l'espace.

Cloisonner dans un "carré noir" de 5m sur 5m, la troupe de La petite semelle officie. Une grande table habillée d'un revêtement noir appelé "le praticable" sépare la magie du publique. Il accueille les premier éléments de décors. Derrière, des cloisons amovible, des tables, des grilles suspendues au plafonds se cachent dans la pénombre. Ses éléments ont pour but de développer le visuel au fur et a mesure de la progression de l'histoire, combiner à un éclairage précis il permet d'attirer le regard du publique dans des zones précises, permettant à l'équipe de "disparaitre" et de préparer la suite du spectacle. L'obscurité permet également de mettre plus en valeur les éléments qui beigne dans la lumière.

Parfois, la taille, ça compte !

Un des défis majeur dans le spectacle de marionnettes réside dans la compréhension et l'homogénéité entre les éléments décoratifs et les acteurs, qui sont aussi quelque part, des objets. Les spectacles de la petites semelles sont destinés à un jeune publique. Ils sont donc voués à ne pas respecter scrupuleusement les mêmes proportions que dans la vraie vie, permettant ainsi plus de liberté. Combinés aux éléments amovible du carré noir et une bonne dose de réflexion de conception et d'utilisation de l'espace, il est tout à fait possible de créer des perspectives, et d'introduire par exemple des maisons complètes sur scène