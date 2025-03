Un an chez ton herboriste : l'hiver

On continue notre serie d’émission immersive chez nos amis des plantes. Dans l’épisode consacré à l’hiver Céline Fichou productrice et secretaire de l’Association des paysannes herboristes du bout du monde est accompagnée de caroline gérante de la pepinière Mille et une plantes de Sizun. Elles nous livrent tous leurs secret de transformation et de reproductions de végétaux.





C’est calme en hiver…





L’hiver chez les producteurs et des pépiniéristes se claque sur dame nature : c’est le repos...ou presque ! Les Serres est les exploitations se sont bien vidées pour laisser place à de l’herbes.



Pour les herboristes, c’est le moment de faire le point sur la comptabilité et le grand ménage de l’outillage mais c’est surtout le moment des transformation des plantes. Il en existe de très nombreuses, des distillations, les macérations par exemple. Parmi les plantes remarquables en hiver Céline et Caroline nous parle du Plantain.

Plantain Major

Plantain Lancéolé

Une soit disant mauvaises herbes, mais qui possède moult vertus quand elle est couplé à d’autres plantes, notamment en en hiver, permettent de renforcer notre lutte contre les nez qui coule, rhumes et autres allérgies...profitez de leur recettes de tisane et de sirop qu'elles donnent dans l'émission.

Hysope

Echinacée



Consoude

Agastache

Céline est aussi specialiste des baumes. Une transformation a base de cire d’abeille et d’huile essentiel de lavande ( ideal pour les enfants quand d’autre ne le permettent pas ! ) ideale pour prendre soin de notre peau amais aussi une préparation capable de nous aider a .

il est toutefois vivement recommandé par Céline et Caroline d’être très prudent quant au dosage de ces plantes, car des effets secondaires pas vraiment agréables sont toujours a prendre en compte.



Pour les pépinieristes c’est le moment ideal pour la reproduction…



Pas des pépiniéristes mais pour leurs plants. Commençons par les semis. Caroline nous explique que pour faire de bon semis il faut, du bon substrats, une bonne humidité et...une bonne graine. Il existe plusieurs manière de faire des semis. D’abord s’assurer de conditions stable jusqu’à la plantation. Il est nécessaire d’avoir une terre bien humide et légère et de recouvrir la graine d’au moins la moitié sa hauteur.

Caroline nous explique aussi le béaba du marcotage, du bouturage et de la greffe.