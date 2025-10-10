En selle avec Juliette Masure !!!

Qu'est-ce que la médiation équine ? Juliette Masure nous parle de ce métier passion qui permet à tout type de public d'avoir une vie meilleure.

En abandonnant son cursus professionnel d'ingénieure chimiste et en déplaçant ses chevaux de Lille jusque dans le Finistère à pied, il semble difficile de remettre en cause son amour pour ces majestueux et puissants animaux. Juliette préfère aider les gens avec les chevaux plutôt qu'avec des médicaments. Mais ce n'est pas si simple.

Il existe bien des modèles théoriques, des protocoles prédéfinis, mais Juliette refuse de dresser les chevaux pour s'en servir d'outils, elle est plutôt convaincue qu'il est plus intéressant de conserver la personnalité de l'animal et de s'adapter à chaque personne puisque chaque personne est fondamentalement différente. Elle nous explique comment elle adapte ses programmes selon les profils des bénéficiaires et comment elle choisit les chevaux, quelles sont ses méthodes de travail et pourquoi en venons-nous à la médiation équine. Une activité salutaire qui révèle souvent des bénéfices insoupçonnés.