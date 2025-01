L'Ites face aux femmes marocaines isolées

Retour avec les étudiantes et étudiants dans les locaux de l'Ites de Guipavas. On parle de leur choix de carrière et de leur passage dans un orphelinat au Maroc, lors d'un voyage en formation professionnel en février 2023.

C'est quoi être étudiant et étudiante à l'Ites?

Melaine, Charlotte et Alexandre sont trois étudiants et étudiants de L'Ites, l'institut de formation au travail d'éducation spécialisée de Guipavas, 3 profils au parcours radicalement différent, mais qui ont une seule finalité, l'accompagnement aux personnes : dans l'éducation des jeunes enfants, accompagnement des jeunes ou encore dans l'éducation spécialisée. Un petit aperçu des formations que propose l'institut.

Le but du travail dans l'éducation spécialisée, et selon les spécialités, est principalement de créer une relation entre les personnes pour les accompagner dans le quotidien, la réinsertion, le handicap. L'Ites propose des apprentissages.

Les rencontres peuvent être très bouleversantes, pour cela, les étudiants disposent d'outils pour apprendre et faire face à différent type de situation de façon à pouvoir gérer les difficultés rencontrées, ils se réunissent avec des psychologues intervenants aussi en groupe afin de pouvoir discuter et partager les expériences et répondre aussi aux questions de leurs collègues.

L'apprentissage français face aux difficultés des femmes au Maroc

Au Maroc, la place de la mère célibataire est particulière. Selon les lois marocaines, les naissances hors mariage sont illégales, passible d'amende voir une peine de prison, mais elles doivent aussi faire face à la pression familiale du père biologique, mais aussi de l'ensemble du corps familial.

Les mères seules, doivent être accompagnées par des associations de façon à placer leurs enfants plutôt que de devoir les abandonner dans les rues voir dans les poubelles. Ces structures redirigent ces personnes vers des structures de réinsertion professionnelle pour que les femmes deviennent autonomes et garde leur enfant, l'autre option possible est l'orphelinat.

Bleuenn Labbé est formatrice et psychologue à l'Ites, précise que cette formation bouleverse leurs acquis, de modifier leur perception du travail sans aucune volonté de les perturber dans leurs sensibilités, mais elle a permis aux étudiantes et étudiants de parler plus des émotions. Cette formation leur a permis aussi de créer et d'animer des conférences et de participer aussi à des émissions sur notre radio.