Un an avec une herboriste

Chaque saison, retrouvez le quotidien des paysannes herboristes du Finistère. Céline Fichou, exploitante de la Fée des Champs à Saint Eloy, partage avec nous son quotidien au fil de la saison. Pour cette saison printanière, elle invite Fred Trochereau pour nous parler de la réglementation de la cueillette sauvage et vous donne même des recettes utiles en cette saison !

Chapitre 1 : l'automne

L'automne est le moment où les clayettes du séchoir commencent à êtres vide, on profite des bonnes odeurs qui se mélangent, d'observer et de sentir sous nos doigts les feuilles cassantes. C'est aussi la période où on met de l'ordre dans les champs, on paille les plantes encore fragiles, on protège avec des bâches les zones réservées pour la plantation du printemps.

C'est aussi le moment où l'on récolte encore certaines graines, comme le bleuet ou encore l'Escholtzia, on divise aussi les touffes de la mélisse, de l'origan (NDLR : super sur la pizza !!!). Pour le marcottage, Céline nous précise qu'il est important d'attendre de voir un développement de racine avant de faire le prélèvement.

À l'extérieur, les animaux tels que les chenilles, teigne et limace demande une vigilance accrue des paysannes.

Parmi la multitude de plantes utiles pour la santé, Céline et Dorothée attirent notre attention sur le Sureau Noir, un arbuste pouvant atteindre 10 m que l'on trouve facilement dans les haies, les bois et au bord des ruisseaux. Les herboristes utilisent les baies riches en vitamines, 65 mg de B2, 18 mg de vitamine C et 17 mg d'acide folique (vitamine B9) pour 100 g de baies, très utile pour un bon transit (surtout pour faciliter la raclette ! NDLR) et aide à lutter contre le rhumatisme et les états grippaux.

Voici une petite recette proposée par Dorothée et Céline :

Rob de baie de sureau

Le rob est souverain contre les refroidissements grâce à ses effets sudorifiques pendant les changements de saisons, en particulier en automne. C'est donc l'allier idéal pour se débarrasser de presque n'importe quelle toux. Le rob est une préparation médicinale concentrée à base de fruits bien mûrs et charnus pour libérer le précieux suc.

Préparer les baies en enlevant la petite queue et en les nettoyant

À travers une petite toile, extraire le suc et laisser reposer 3 jours

Filtrer et réduire au 2/3

laisser refroidir et ajouter le tiers du poids en sucre

Céline préconise une prise de 4 à 8 g par prise, au-delà, il est purgatif.

Chapitre 2 :C’est calme en hiver…

L’hiver chez les producteurs et des pépiniéristes se claque sur dame nature : c’est le repos... ou presque ! Les serres et les exploitations se sont bien vidées pour laisser place à de l’herbe.



Pour les herboristes, c’est le moment de faire le point sur la comptabilité et le grand ménage de l’outillage, mais c’est surtout le moment des transformations des plantes. Il en existe de très nombreuses, des distillations, les macérations par exemple. Parmi les plantes remarquables en hiver, Céline et Caroline nous parle du Plantain.

Plantain Major

Plantain Lancéolé

Une soi-disant mauvaises herbes, mais qui possède moult vertus quand elle est couplé à d’autres plantes, notamment en en hiver, permettent de renforcer notre lutte contre les nez qui coule, rhumes et autres allergies... profitez de leurs recettes de tisane et de sirop qu'elles donnent dans l'émission.

Hysope

Echinacée



Consoude

Agastache

Céline est aussi spécialiste des baumes. Une transformation à base de cire d’abeille et d’huile essentielle de lavande (idéal pour les enfants quand d’autre ne le permettent pas ! ) Idéale pour prendre soin de notre peau jamais aussi une préparation capable de nous aider a .

Il est toutefois vivement recommandé par Céline et Caroline d’être très prudent quant au dosage de ces plantes, car des effets secondaires pas vraiment agréables sont toujours à prendre en compte.



Pour les pépinieristes c’est le moment ideal pour la reproduction…



Pas des pépiniéristes, mais pour leurs plants. Commençons par les semis. Caroline nous explique que pour faire de bons semis, il faut, du bon substrat, une bonne humidité et... une bonne graine. Il existe plusieurs manières de faire des semis. D’abord s’assurer de conditions stables jusqu’à la plantation. Il est nécessaire d’avoir une terre bien humide et légère et de recouvrir la graine d’au moins la moitié sa hauteur.

Caroline nous explique aussi le béaba du marcotage, du bouturage et de la greffe.

Chapitre 3 : le printemps...Enfin !

Le printemps rime ou presque avec cueillette sauvage avec l'ail des ours et les jeunes pousses de ronces. La cueillette sauvage consiste à prélever des plantes sur un espace non cultivé, comme des talus pour la ronce. Mais il y a des règles. La première consiste à laisser un maximum de 70% de la plante. Ensuite, les herboristes du bout du monde étant labellisées Bio, les cueillettes ne peuvent se faire qu'après l'assurance que les surface cultivées au alentour soient aussi Bio. Par ailleurs, elles ont besoin d'autorisation des propriétaires de parcelles, mais aussi des structures telles que la fédération de chasse, Le Pnra, ainsi que des certifications du non-emploi de pesticides. Quant aux espaces fragiles, des autorisations peuvent être délivrées dans des zones parfaitement délimitées. En revanche, les cueillettes sont interdites en zone Natura 2000.

En Bretagne, la ceuillette sauvage est une activité peu pratiquée par rapport au reste du territoire français, en particulier en comparaison du sud du pays où la ceuillette peut être payante. De plus, le nombre espèces ceuillies sont moins nombreuses qu'ailleurs. Pour remplacer le thym, nous avons :

la sariette

Mais quand on cueille, on prend des précautions. Il est parfois préférable de choisir le prélèvement plutôt que la taille afin de ne pas transmettre des maladies d'un végétal à l'autre, même si la désinfection systématique est un moyen sûr.

La cueillette sauvage représente entre 30 et 60% du travail en herboristerie. C'est une activité que les paysannes affectionnent, car elle diversifie le métier. En effet, elle permet avant tout un travail de recherche et de voir les sites d'évolution de la cueillette, comme par exemple la progression du développement de l'ortie annonçant celle de la ronce ou encore la progression de plantes invasives telle que :

Ail des Ours