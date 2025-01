Sexisme dans le jeu video avec First Attack de Morlaix

Le sexisme dans le jeu vidéo en ligne est une réalité préoccupante, touchant à la fois les contenus des jeux et les interactions entre joueurs. Avec Mélaine Martens et Pierre Cristofari de l'association First Attack à Morlaix nous explique que dans l'arcade cela peut être différent.

Jeux en ligne VS jeux dans la vraie vie

Un aspect particulièrement problématique du sexisme dans les jeux en ligne est le harcèlement sexiste. Les joueuses rapportent souvent des expériences de discrimination, de propos offensants et de comportements agressifs lorsqu'elles jouent en ligne, les obligeants à se taire.

Ce harcèlement peut prendre la forme de commentaires sexistes, de menaces ou même de doxxing (divulgation de données personnelles). Ces comportements toxiques créent un environnement hostile et découragent de nombreuses femmes de participer activement aux jeux en ligne.

Aujourd'hui les femmes se font entendre, elles sont représentées aussi par des joueuses qui " roule sur tout le monde sur Street fighter 4" elles restent cependant peu nombreuses par rapport aux hommes.

KAYANE

Pierre regrette parfois que dans certains événements, les femmes sont séparées des hommes, mais cela reste rare, " rien dans le jeu video ne justifie cette séparation" dit Mélaine. Pierre ajoute que les hommes " ramassent même sevère, ils se font littéralement castrés par les filles!!!" .

Mais dans les affrontements en face à face sur une même machine, ou dans les conventions de plusieurs centaines de personnes, Pierre et Mélaine tiennent à souligner que les hommes/garçons sont bienveillants envers les femmes et les filles et n'ont, pour leur part, jamais eu à intervenir pour des comportements ou des violences sexistes. La faute ne peut donc pas être inculquée au jeu vidéo lui-même.

Représentation des femmes dans les jeux et son évolution

Dans les années 80, c'était souvent le gentil qui sauve la princesse ne posait pas de problème aux filles de l'époque qui comprenaient bien la dimension fantaisiste, mais depuis les années 90, les femmes fortes ont fait leur apparition avec Golden Axe de Sega ou de Chun-li dans Street Fighter 2.

Les jeux vidéo en général souffrent fréquemment de représentations stéréotypées des genres. Cependant, Les personnages féminins sont de moins en moins sexualisés ou relégués à des rôles secondaires

Le poids du jeu vidéo est aujourd'hui tellement important, qu'il est porteur de message et cela va dans le bon sens, de nombreux studios de développement, abordent facilement les sujets sur le genre ( Life is Strange ), ou encore la maladie mentale ( Hellblade ) .