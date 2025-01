L'association C'est Coaça organise le 20 et 21 avril 2024 le festival de la non violence éducative à Saint-Hernot en presqu'île de Crozon. Anne Raffray, présidente et fondatrice de la structure, nous présente la programmation du festival et nous explique la violence et la non-violence éducative.

Retrouvez le programme du festival sur le site internet de l'assocation C'est Coaça

La jeune association n'a que 2 ans et déborde d'énergie et d'amour ; son nom " C'est coaça" est l'acronyme de Culture d'ocytocine pour accorder le cœur et les actes, l'ocytocine étant l'hormone de l'amour, de la confiance et du lien conjugal et social. Son but est d'accompagner les personnes vers une société libérée de toutes formes de violence et promouvoir la santé physique et psychoaffective, d'informer sur les violences éducatives ordinaires (VEO) et de proposer des espaces de partage et d’expérimentation afin de développer des relations saines.

Les violences éducatives ordinaires ou VEO regroupent toutes formes de violences physiques comme les gifles, pincements, la maltraitance ou des violences psychologiques comme le chantage, la menace, la culpabilisation mais aussi les moqueries, les propos humiliants ou les petites injures quotidiennes qui "se font de manières insidieuses sans traces apparentes" et de façon à "ce qu'elle soit admise, tolérée, voir recommandée dans une société" comme le rappelle Anne Raffray.

Ces bases éducatives ne font que façonner un climat de peur et de contraintes chez l'enfant. Même si on s'en sort, ce type d'éducation marque le développement intellectuel et cognitif, et ses valeurs et comportements continueront à se transmettre ensuite aux générations suivantes. Il s'agit donc d'un enjeu de société et de politique : l'éducation non violente peut être le socle d'une société non violente.